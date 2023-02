Der Sicherheitsdienst im Landratsamt Freising geht in die Verlängerung

Zwei Sicherheitsfachkräfte sind seit Januar 2018 am Landratsamt im Einsatz. Zumindest bis Januar 2024 soll das so bleiben. Jetzt wird neu ausgeschrieben.

Vertrag wird neu ausgeschrieben

Von Andreas Beschorner schließen

Die Security im Landratsamt hat sich bewährt. Und deswegen wird der Vertrag jetzt neu ausgeschrieben.

Freising – Seit Januar 2018 ist in den beiden Hauptgebäuden des Landratsamts Freising an der Landshuter Straße zu den üblichen Öffnungszeiten ein Sicherheitsdienst mit zwei Sicherheitsfachkräften im Einsatz. Die Frage im Kreisausschuss lautete nun: Soll das so bleiben?

Streifen und Kontrollen

Bestreifung der Außen- und Innenbereiche, Ausübung des Hausrechts, Gefahrenerkennung und -abwehr, Unterstützung des Verwaltungspersonals in kritischen Situationen und Deeskalation gehörten bisher zum Aufgabengebiet. Und: Während der Pandemie haben die Sicherheitskräfte zusätzlich Einlasskontrollen durchgeführt, um die Infektionsgefahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren.

Für die Leistungen seit 1. Januar 2020 wurde kein erneutes Vergabeverfahren durchgeführt, da aufgrund der Corona-Situation nicht absehbar war, welche Art und welcher Umfang an Dienstleistungen tatsächlich benötigt werden, berichtete im Kreisausschuss die Verwaltung. Mit dem bisherigen Dienstleister sei wegen der sich ständig ergebenden kurzfristigen Änderungen in der Pandemie und des anschließenden Ukraine-Kriegs weiter zusammengearbeitet worden.

Vergabeverfahren einleiten

Die Angelegenheit sei bereits im Rechnungsprüfungsausschuss behandelt worden, wobei die Verwaltung aufgefordert worden sei, „umgehend kommunal- und haushaltsrechtlich ordnungsgemäße Zustände mit der Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens zu schaffen“, so der unmissverständliche Wortlaut in der Beschlussvorlage.

Vertragsform wie 2018

Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass vor allem in publikumsintensiven Bereichen regelmäßig Situationen entstanden seien, bei denen die Unterstützung der Sicherheitskräfte im Amt hilfreich gewesen sei. Von den Beschäftigten im Landratsamt sei die Anwesenheit des Sicherheitsdiensts sehr positiv aufgenommen worden und werde weiter befürwortet. Nachdem der künftige Bedarf inzwischen absehbar sei, empfahl die Verwaltung, die Sicherheitsdienstleistungen mit zwei Kräften im Rahmen eines Vergabeverfahrens für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 zu vergeben. Die Hauptaufgaben der eingesetzten Sicherheitskräfte sollten dabei wieder in der Form des Vertrags von 2018 ausgestaltet sein – allerdings ohne Einlasskontrollen, wie sie während der Pandemie stattgefunden haben. Geschätzte Kosten vom 1. April 2023 bis Ende 2024: 180.000 Euro netto.

Der Kreisausschuss votierte für den Verwaltungsvorschlag – jedoch nicht einstimmig. Neben Josef Dollinger (FW) stimmte auch Josef Deliano (CSU) gegen die Fortführung des Sicherheitsdienstes: Ihn habe nie jemand kontrolliert. Ob es diese Dienstleistung wirklich brauche, fragte sich Deliano schon.

