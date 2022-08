Landratsamt Freising erlaubt Notbetrieb für stillgelegte Holzöfen - doch es gibt Regeln

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen stillgelegte private Holzfeuerungen im Notfall wieder befristet in Betrieb genommen werden. © Symbolfoto: DPA

Das Landratsamt Freising hat eine Verfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von Holzöfen erlassen. Doch es müssen Regeln beachtet werden.

Landkreis – Der Einsatz von Holz ist ein wichtiger Beitrag zur Einsparung fossiler Energieträger. „Wegen einer möglichen Gasmangellage in der bevorstehenden Heizperiode können deshalb unter bestimmten Voraussetzungen stillgelegte private Holzfeuerungen in Bayern im Notfall wieder befristet in Betrieb genommen werden“, teilt Robert Stangl, Pressesprecher des Landratsamts Freising, mit.

Das Landratsamt hat dazu am 18. August eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die für den Zeitraum von 1. September 2022 bis 31. August 2023 gilt. Damit können Ausnahmezulassungen erteilt und aufwändige Einzelfallentscheidungen vermieden werden.

Ältere Holzfeuerungen wie Einraumfeuerungsanlagen (zum Beispiel Kamin- oder Kachelöfen, die nur einen Raum heizen) oder zentrale Heizungsanlagen, die wegen der Sanierungsfristen der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) bereits außer Betrieb genommen, aber noch nicht abgebaut wurden, können für eine Übergangszeit im Notfall wieder genutzt werden. Voraussetzung ist, dass sie den Betrieb einer vorhandenen Gasheizung ganz oder teilweise ersetzen.

Formulare müssen ausgefüllt werden

Grundlage der zeitlich befristeten Genehmigung, so Stangl, sind die vom Landesinnungsverband für das Bayerische Kaminkehrerhandwerk erstellten Formulare zum Vorhalten einer Heizungsanlage für feste Brennstoffe für den Notbetrieb („Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe“ und „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer zentralen Heizungsanlage für feste Brennstoffe“).

Formlose Anzeige

Der Betreiber muss die Aufnahme des Betriebs dem Landratsamt Freising formlos anzeigen und eine Kopie des entsprechenden Formulars beim Landratsamt Freising, Immissionsschutz (Landshuter Straße 31, 85356 Freising oder per E-Mail an immissionsschutz@kreis-fs.de) einreichen. Gleichzeitig ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger über die Betriebsaufnahme zu unterrichten.

Gut zu wissen

Weitere Informationen zum Notbetrieb stillgelegter Holzöfen sind in der Allgemeinverfügung zu finden. Diese ist zusammen mit den beiden Formularen auf der Homepage des Landratsamtes Freising unter https://lrafs.de/immission eingestellt.

