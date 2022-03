„Wir bedanken uns beim jedem einzelnen“: Landratsamt ist von Hilfsbereitschaft beeindruckt

Von: Manuel Eser

Das Landratsamt Freising bereitet sich auf den erwarteten Flüchtlingsstrom aus der Ukraine vor - und erhält dabei immense Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern. © Paul Zinken/dpa

Ob Unterkünfte, Sachspenden oder andere Unterstützung: Viele Menschen melden sich beim Landratsamt Freising, um zu helfen. Die Behörde ist beeindruckt.

Landkreis – „Wir sind von der Hilfsbereitschaft im Landkreis überwältigt.“ Das ist die erste Bilanz, die Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts Freising, eine Woche nach dem Einfall Wladimir Putins in die Ukraine zieht. Die Kreisbehörde hatte Bürgerinnen und Bürger angesichts des erwarteten Flüchtlingsstroms um Unterstützung gebeten.

„Es gab schon eine Vielzahl von Meldungen – über freistehende Wohnungen, Dolmetscherleistungen, Sachspenden, aber auch einfach Hilfsangebote für die Organisation“, berichtet Stangl. Im Landkreis angesiedelte Unternehmen haben ebenfalls angeboten, Räume für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. „Wir bedanken uns bei jeder einzelnen Person, die Hilfe und Unterstützung bietet.“

Auch die Beschäftigten des Landratsamts packen kräftig an – trotz Doppelbelastung durch das Managements zweier Krisen: Corona und Krieg. „Da in beiden Bereichen der Zivil- und Katastrophenschutz mit eingebunden ist, werden noch mehr Aufgaben auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen, die ohnehin schon sehr belastet sind“, teilt Stangl mit. Auch im Bereich Asyl werde noch mehr zu tun sein als ohnehin schon durch die Bewältigung der Pandemie in den Asyl-Unterkünften. „Aber alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund der außergewöhnlichen Situation aber sehr motiviert. Zudem wird aktuell geprüft, hier Kräfte aus anderen Bereichen des Landratsamts miteinzubinden.“

Die Amtshilfe der Bundeswehr endet bald

Unterstützung einbüßen wird das Landratsamt von Seiten der Soldatinnen und Soldaten, die derzeit das Contact Tracing Team in Freising verstärken. Nach Angaben von Stangl ist die Bundeswehr hier noch bis 11. März in voller Stärke mit 17 Personen aktiv, von 12. bis 17. März dann in etwa halber Besatzung. Danach endet die Amtshilfe.