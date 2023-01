Landratsamt unter Druck: In Freising dauert der Führerscheinantrag vier Monate

Von: Helmut Hobmaier

Nach bestandener Prüfung dauert es im Landkreis noch Monate, bis man den Führerschein in Händen hat. Die lange Bearbeitungszeit am Landratsamt findet Fahrschulleiter Dirk Dlugosch (vorn) als „existenzbedrohend“. © Archiv: Lehmann

Ein Fahrschulbesitzer ist stinksauer: Die Bearbeitung von Führerscheinanträgen dauert am Landratsamt Freising derzeit vier Monate. Warum ist das so?

Landkreis – Der Freisinger Fahrschulbesitzer Dirk Dlugosch ist stinksauer: Zwar könne man bei ihm binnen vier Wochen den Führerschein machen – doch bis man dann den „Lappen“ wirklich hat, dauere es Monate. Grund: die lange Bearbeitungszeit der Führerscheinanträge am Landratsamt Freising. „Für den Standort Freising hat das zum Teil existenzbedrohende Züge angenommen“, wettert Dirk Dlugosch. Das Landratsamt räumt ein, „dass die langen Bearbeitungszeiten für alle Seiten nicht zufriedenstellend sind“, wie Pressesprecher Robert Stangl auf Tagblatt-Nachfrage schreibt. Ursachen der Misere gebe es gleich mehrere.

Dlugosch: Es herrscht doch gravierender Fahrermangel

„Im Moment werden in Freising die Führerscheinanträge vom September bearbeitet. 16 Wochen sind nun erreicht, drei Wochen dürften es höchstens sein“, ärgert sich Dlugosch. Die ewige Warterei auf den Führerschein habe drastische Folgen: „Fahrer werden nicht eingestellt ohne Fahrerlaubnis.“ Landwirte und Landschaftsgärtner könnten ohne den Führerschein BE keine Anhänger nutzen, Lehrlinge hätten zeitliche und wirtschaftliche Mehrbelastungen. Viele Firmen suchten händeringend Mitarbeiter mit Fahrerlaubnis. Eine weitere Folge: „Wir verlieren täglich Kunden an die Nachbarlandkreise. Das bedeutet auch, dass wir uns auf die Nachbarlandkreise verlegen und in diesem Landkreis keine oder weniger Leistung anbieten. Das hat zur Folge, dass es noch mehr kostet, einen Führerschein zu bekommen. In Pfaffenhofen und Erding verlangen die Fahrschulen inzwischen 30 Prozent mehr, weil die Nachfrage steigt.“

Der Führerschein bedeutet für viele Menschen auch eine Arbeitsstelle. © Symbolfoto: dpa

Laut Landratsamt werden dort derzeit tatsächlich Anträge von Bewerbern für die Ersterteilung einer Fahrerlaubnis aus der Kalenderwoche 39/2022 bearbeitet. Man arbeite daran, Abhilfe zu schaffen, beteuert Sprecher Robert Stangl. Beispielsweise, indem neues Personal eingestellt werde. Doch der Fachkräftemangel seit auch in der öffentlichen Verwaltung zu spüren. „Derzeit befinden sich zwei neue Mitarbeiter teilweise in Qualifizierungsmaßnahmen und fehlen in dieser Zeit bei der Sachbearbeitung“, berichtet Stangl. „Insgesamt ist etwa die Hälfte der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter noch in der Einarbeitungsphase, weil sich die Nachbesetzung frei gewordener Stellen zeitlich verzögert hat.“

Ein Grund für die Verzögerung: eine neue Software

Weitere Gründe für die derzeit langen Bearbeitungszeiten sei die „Hochphase des Führerschein-Pflichtumtauschs und die allgemein steigenden Antragszahlen in den verschiedenen Bereichen, insbesondere bei den internationalen Fahrerlaubnissen, ausländischen Umschreibungen sowie Fahrerqualifizierungsnachweisen. Stangl weiter: „Außerdem haben wir im November eine neue Software eingeführt. Durch die notwendigen Vorarbeiten kam es bereits zu einem Antragsstau, der sich weiterhin negativ auswirkt.

Mittelfristig bringt die neue Software deutliche Vorteile: Es wird möglich sein, Führerscheinanträge auch online zu stellen.“ Auch die Meldebescheinigung könne dann direkt vom Landratsamt eingeholt werden. Stangl: „Die Beschäftigten der Führerscheinstelle engagierten sich „mit hohem persönlichen Einsatz für eine schnellstmögliche Antragsbearbeitung“.

Er stellt allerdings klar: „Grundsätzlich müssen Personen, die eine Fahrerlaubnis haben wollen, den entsprechenden Antrag bei der Fahrerlaubnisbehörde ihres Hauptwohnsitzes stellen. Auch wenn ein Fahrschüler aus dem Landkreis Freising seinen Führerschein bei einer Fahrschule in einem anderen Landkreis macht, bleibt das Landratsamt Freising zuständige Behörde.“

