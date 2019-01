Brutale Hiebe mit der Machete

Wegen einer spektakuläre Attacke mit einer Machete auf einen 32-jährigen kroatischen Kraftfahrer hat sich der 36-jährige Kurierfahrer Boris M. aus Eching, ebenfalls Kroate, vor der Schwurgerichtskammer des Landshuter Landgerichts zu verantworten. Vorgeworfen werden ihm versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Zum Prozessauftakt machte der Kurierfahrer am Mittwoch einen „Filmriss“ geltend.

Freising/Landshut– Der Kurierfahrer und sein Landsmann, der zeitweise sogar bei ihm wohnte, kannten sich seit Jahren. Als dann die Ehe des Kraftfahrers scheiterte, gewährte er dessen Frau und deren kleiner Tochter von März bis April 2018 Unterschlupf – aus Freundschaft, weil man sich aus dem Heimatdorf kannte, und rein platonisch. Dem 32-jährigen war im Rahmen eines „Rosenkrieges“ per Gewaltschutzbeschluss verboten, sich seiner Ex-Frau zu nähern. Das allerdings wollte er nicht akzeptieren, vor allem nicht die Trennung von seiner kleinen Tochter.

Am 14. April 2018 trafen sich der Kurierfahrer, der von seinem Bruder begleitet wurde, und der Ex-Ehemann an einem Echinger Stehausschank, um eine Lösung für die Probleme der ehemaligen Eheleute zu sprechen. Danach, so die von Staatsanwältin Sigrid Kolano vertretene Anklage, sei man friedlich auseinandergegangen. Gegen 22.40 Uhr wurde es dann dramatisch: Der Kurierfahrer klingelte an der Haustür seines Ex-Freundes, und als ihn der einließ und die Wohnungstüre öffnete, bekam er sofort dessen mit einem blutigen Tuch umwickelte Faust ins Gesicht. Danach schlug der 36-Jährige mit einer Machete mit einer Klingenlänge von 31 Zentimetern auf den Kraftfahrer ein. „Wobei er auf den Kopf zielte, um ihn zu töten“, so die Anklage. Allerdings gelang es dem 32-Jährigen, die Machete zu fassen und den Angreifer gegen die Wand zu drücken. So stand man sich einige Sekunden gegenüber, wobei beide die Machete hielten, ehe man sie auf Aufforderung des Kraftfahrers fallen ließ. Als der dann wissen wollte, welche Probleme der Angreifer habe, antwortete der: „Willst du Probleme sehen?“ – und zog ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern und ein kleines Beil unter seinem Pullover hervor. „Um seinen Plan, den Geschädigten zu töten, zu vollenden“, so die Anklage. Dem 32-Jährigen sei allerdings die Flucht gelungen, er kam mit Schnittverletzungen an den Fingern und Schmerzen davon.

Zum Prozessauftakt gab Verteidiger Gernot Lammel eine Erklärung für seinen Mandanten ab: Der könne sich an wesentliche Teile des Tatgeschehens nicht mehr erinnern, schließe aber den in der Anklage festgehaltenen Tatablauf, den er bei der polizeilichen Vernehmung noch bestritten habe, nicht aus. Der Kurierfahrer sprach von einem „Filmriss“. Er könne sich noch erinnern, dass die Aussprache am Stehausschank friedlich über die Bühne gegangen seien: „Wir haben uns geeinigt, dass der Ex-Ehemann seine Frau und mich in Ruhe lässt.“ Auch ein mögliches Motiv für seine spätere Attacke deutete er an: „Es hat mir gereicht mit den Drohungen gegen seine Frau und mich. Sogar mit dem Umbringen hat er gedroht.“ Für seinen „Filmriss“ machte er Tabletten- und Alkoholkonsum verantwortlich. Was die angebliche Amnesie betraf, meldete Vorsitzender Richter Markus Kring allerdings Zweifel an.

Der Kraftfahrer bestätigte den in der Anklageschrift niedergelegten Tatablauf und berichtete auch, dass es nach der Scheidung immer noch „Zoff“ mit seiner Ex-Frau gegeben habe und er damit nicht einverstanden gewesen sei, dass sie bei seinem Ex-Kumpel Unterschlupf gefunden habe: „Der war schon in unserer gemeinsamen Zeit ein Alki und ich hatte einfach Angst um unser Kind.“ Beim Besuch des 36-Jährigen sei er allerdings völlig arglos gewesen: „Wenn ich von einer Gefahr ausgegangen wäre, hätte ich nicht aufgemacht.“

Der Prozess wird am 22. Januar fortgesetzt. WALTER SCHÖTTL