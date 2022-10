Großer Schritt der Mitbestimmung: Landrat lobt Integrations-Rat als wichtige Einrichtung für Freising

Unter dem Motto „Demokratie bewegt“ stand die lange Nacht der Demokratie. Beim Markt der Möglichkeiten im Oberhaus des Lindenkellers machten Einrichtungen, Vereine und Gruppierungen auf diverse Probleme in der Welt aufmerksam. © Lehmann

Die Angebote bei der „Langen Nacht der Demokratie“ waren vielfältig, die Diskussionen spannend. Nur mehr Besucher hätten die Aktionen in Freising und Moosburg verdient gehabt.

Freising – Sollte es ein verpflichtendes soziales Jahr für Alle geben – ja oder nein? Diese Frage war wohl die spannendste, die bei der diesjährigen langen Nacht der Demokratie am Sonntag diskutiert wurde – und das ziemlich kontrovers. Unter dem Motto „Demokratie bewegt“ haben heuer Freising und Moosburg erstmalig ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte – alleine beim Besucher-Andrang war in beiden Städten noch deutlich Luft nach oben.

Was sich Landrat Helmut Petz bei der Eröffnungsrede im Freisinger Lindenkeller wünschte: „Wir brauchen eine staatsbürgerliche Grundausbildung!“ Nur so könnten wichtige Inhalte einer Demokratie verinnerlicht werden und damit auch eine Werte-Ordnung. Um die 20 000 Menschen im Landkreis Freising haben laut Petz aufgrund ihrer Herkunft aktuell kein Wahlrecht, weshalb der kürzlich installierte Integrations-Rat für die Domstadt ein großer Schritt der Mitbestimmung sei – oder wie es Petz ausdrückte: „Damit machen wir diese Menschen sprachfähig.“

Um auf diverse Probleme aufmerksam zu machen, haben sich im Oberhaus des Lindenkellers zahlreiche Info-Stände zu einem Markt der Möglichkeiten zusammengefunden – unter anderem Amnesty International, die Lebenshilfe Freising und zum ersten Mal auch der Integrations-Rat. Premiere feierte außerdem der Runde Tisch der Kinderbeteiligung, der 2021 im Rahmen der Demokratie-Nacht gegründet worden war. „Auch die Kinder und Jugendlichen sind Bürger dieser Stadt“, erklärte die Sozialpädagogin Meral Meindl. „Was wir planen, ist beispielsweise ein Kinderstadtplan für Freising.“

Unterschiedlicher Meinung waren MdL Johannes Becher (Grüne/Sofa, l.) und sein Kollege Benno Zierer (Freie Wähler/Sofa r.) bei der Diskussion zum Thema „Pflicht-Dienstjahr – echte Chance oder getarnte Ausbeutung?“. © Lorenz

Die vielleicht interessanteste Veranstaltung des Abends fand dann aber im Unterhaus statt – und zwar eine Diskussionsrunde des Kreisjugendrings Freising zum Thema „Pflicht-Dienstjahr – echte Chance oder getarnte Ausbeutung?“ Auf der Bühne saßen die zwei Landtagsabgeordneten Benno Zierer (Freie Wähler) und Johannes Becher (Grüne): der eine strikt dafür, der andere strikt dagegen. Was hierbei ganz deutlich wurde: Es ist ein ganz und gar komplexes Thema, bei dem die meisten Gäste im Grunde hin- und hergerissen waren, da es auf beiden Seiten Vor- und Nachteile gibt. Somit wurde diese Diskussion ein Parade-Beispiel dafür, was Demokratie an der Basis bedeutet – nämlich ein mühevolles Ausarbeiten der Thematik und ein Abwägen von Nutzen und Schaden.

Richard Lorenz

