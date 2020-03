Langenbach: Couragierte Kunden liefern sich Verfolgungsjagd mit Ladendieb

Zwei Männer und zwei Frauen haben einen flüchtenden Ladendieb in Langenbach verfolgt - ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

Zwei couragierte Männer und Frauen haben einem Dieb am Mittwoch das Handwerk gelegt. Laut Polizei entwendete ein 20-Jähriger aus Freising in einem Supermarkt in Langenbach einige Waren. Als die Kassiererin den Mann ansprach, lief er davon.

Zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 35 bis 50 Jahren, die gerade einkauften, verfolgten den Dieb, stellten ihn kurz darauf und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der Dieb wehrte sich vehement und verletzte dabei eine der Frauen leicht. Der Student wurde festgenommen, die geklaute Ware sichergestellt.

Ladendieb wieder auf freiem Fuß

Nachdem die Polizei ihre Arbeit abgeschlossen hatte, ließen die Beamten den jungen Mann ziehen. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.

