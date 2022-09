Langsam schließen sich die Freisinger Baugruben wieder

Von: Wolfgang Schnetz

Die Baugrube auf der Südseite der Moosach-Baustelle ist schon geschlossen. Mit „schwerem Gerät“ wird in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung in die Obere Hauptstraße der Boden bereitet für die anstehenden Pflasterarbeiten. © Stadt Freising

Freisinger Innenstadt-„Baustellen-Update“: Die Erdarbeiten werden bald abgeschlossen sein. Und auch die Pflasterarbeiten gehen zügig voran.

Freising – „Die Innenstadt-Neugestaltung in der Oberen Altstadt macht weiterhin sichtbare Fortschritte“, meldet Stadtpressesprecherin Christl Steinhart: „Die Baugruben in der Oberen Hauptstraße verschwinden zusehends. Zudem sind die Pflasterarbeiten weit fortgeschritten.“ Im Folgenden gibt es einen Überblick über den Fortgang der Arbeiten in der Freisinger Altstadt.

Im Bereich des bereits fertiggestellten neuen Flussbetts der Stadtmoosach werden aktuell noch die notwendigen Nieder- und Hochzonen-Wasserleitungen verlegt und Isolierungen an den Wärmenetz-Leitungen vorgenommen. „Auch die Gas- und Wasserleitungen werden in Kürze fertiggestellt sein“, so Steinhart.

Millimeterarbeit: Sorgsam und passgenau werden die Pflastersteine eingebaut. © Felix Matthey

Der Moosach-Lauf

Auf der Südseite des neu errichteten Moosach-Laufs sind die Leitungen bereits verlegt und die Baugrube verfüllt. Voraussichtlich Mitte September wird die Baugrube auf der Nordseite geschlossen, anschließend können in diesem Bereich die Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten beginnen, die bereits bis in Höhe Obere Hauptstraße 24 fertiggestellt sind.

Kurz vor dem Abschluss steht das Verlegen von Gas- und Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße. Die Baugrube soll bis Mitte September geschlossen werden. © Felix Matthey

Obere Hauptstraße

Im Kreuzungsbereich von Oberer Hauptstraße und Bahnhofstraße ist ein Betonfundament zu erkennen, auf dem, sobald das Pflaster verlegt ist, das restaurierte Kriegerdenkmal platziert wird – etwa vier Meter nordöstlich des vormaligen Standorts und prägend für den völlig neu gestalteten Platz. Gerade Pflasterarbeiten sind stark witterungsabhängig. Vor der Frostperiode sollen laut Stadt aber die „Neugestaltung der Oberflächen fertiggestellt und das Kriegerdenkmal zurückgekehrt sein“.

