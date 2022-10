Larven aus Freising gegen die Klimakrise: Start-up produziert nachhaltiges Tierfuttermittel

Von: Sabina Brosch

Die beiden Gründer, Thomas Kuehn (l.) und Wolfgang Westermeier, vor der automatischen Produktionsanlage mit einer Mastkiste voller Larven © Farminsect

Das Start-up-Unternehmen „FarmInsect“ produziert am Uni-Campus in Freising Insekten als nachhaltiges Tierfuttermittel. Eine Idee, die Zukunft hat.

Freising/Garching – Thomas Kuehn mag Fliegen. Er besitzt Millionen der Schwarzen Soldatenfliegen, die in ihren Käfigen herumschwirren. Kuehn ist erpicht auf ihre Eier, aus denen in wenigen Tagen Millionen von Larven werden. „Sie könnten die Hoffnung für die Tierfutter-Branche sein und Tierhaltung nachhaltig gestalten.“ Genau aus dieser Idee heraus ist das Start-up-Unternehmen „FarmInsect“ mit Hilfe der Venture Labs an der TU Garching entstanden, das Kuehn zusammen mit Wolfgang Westermeier gegründet hat. Die Produktionsstätte von „FarmInsect“ befindet sich am Uni-Gelände in Freising.

Unabhängigkeit von Soja und Fischmehl

Geschäftsführer Thomas Kuehn greift hier in eine Kiste voller Larven, nimmt sie in die Hand und gerät ins Schwärmen: „Die Schwarze Soldatenfliege. Sie könnte die Unabhängigkeit von Soja und Fischmehl in der Tierfütterung von Hühnern, Schweinen oder Fischen bedeuten. Sie ist ein Superpower-Insekt, das so gut wie jedes Futter in hochwertiges Eiweiß verwandelt“, erklärt Kuehn.

Die Soldatenfliege ist schmal, schwarz-schimmernd. Sie belästigt Menschen nicht und verbreitet vor allem keine Krankheiten wie andere Fliegen, die von Nahrungsquelle zu Nahrungsquelle fliegen. Im Fliegen-Stadium hat sie nur eine Aufgabe: sich zu paaren und sandkorngroße Eier zu legen, die sie in Holzritzen ablegt. Jedes Weibchen legt bis zu 1000 Eier. Daraus werden in wenigen Tagen Millionen von Larven.

Larve macht aus Abfall wertvolles Eiweiß

In diesem wurmartigen Stadium frisst sie alles, was ihr in den Weg kommt: faulendes Obst oder Gemüse, Getreide, Trester, Zuckerrübenschnitzel oder Kaffeebohnenreste. Die Larve ist ein idealer Abfallverwerter dessen, was auf einem landwirtschaftlichen Betrieb anfällt. Sie macht aus Müll wertvolles Eiweiß und das in einem wesentlich schnelleren Tempo als andere Insekten.

Die Larven sind pflegeleicht, mögen es warm, sind aber lichtscheu. Satt und dick gefressen, können sie dann an Schweine, Hühner oder Fische verfüttert werden. „Das ist wesentlich umweltverträglicher als mit Fischmehl oder -öl zu füttern, deren Produktion etwa zur Überfischung der Meere beiträgt.“

Die Fliege ist aber auch deshalb interessant, weil sie das Futtermittel Soja verdrängen kann. Denn Soja wird in den klassischen Anbauländern, wie USA, Brasilien oder Argentinien zu 90 Prozent genverändert angebaut.

Zudem wird, gerade in Brasilien, der ohnehin gefährdete Regenwald für den Sojaanbau niedergebrannt.

Die Mast der Larven erfolgt in Klimakammern, die rund um die Uhr automatisch gesteuert werden. © Farminsect

Schweine und Hühner brauchen jedoch eiweißhaltige Futtermittel. Dass jährlich rund 3,9 Millionen Tonnen Soja aus den USA nach Deutschland importiert werden, zeigt, welches finanzielle Potenzial in der Fliege als Ersatz für Soja steckt. Auf dieses Potenzial setzt Kuehn.

An seiner Seite ist der zweite Firmengründer, der Biologe und Agrarwissenschaftler Wolfgang Westermeier. Er ist zuständig für die biologische Forschung, Finanzen und Qualitätssicherung. Er entdeckte die Schwarze Soldatenfliege als Geschäftsidee. Thomas Kuehn kümmert sich darum, „FarmInsect“ auf Wachstumskurs zu bringen.

Dass Start-up entwickelt sich aktuell jedoch fast zum Selbstläufer. „Über 20 Anfragen wöchentlich von interessierten Landwirten landen auf Kuehns Schreibtisch. Denen liefert „FarmInsect“ die Junglarven und zudem eine komplette, von der Firma entwickelte Anlage, mit der jeder Landwirt in die Insektenproduktion und auch deren Vermarktung einsteigen kann. „Die Landwirte können so ihr Tierfutter selbst herstellen. Sie können sich dadurch von den vom Weltmarkt abhängigen Lieferketten lösen, rund 20 Prozent für Futtermittelkosten einsparen.“

Seit 2017 zugelassen als Futtermittel

Der Futtermittelmarkt bewegt sich zwar seit einigen Jahren, der Einsatz von Raps- und Sonnenblumenschrot nimmt zu, auch wird einheimisches Soja angebaut. Aber diese Alternativen reichen bei weitem nicht aus, um den Eiweiß-Bedarf zu decken. Insekten sind seit 2017 in der EU als Futtermittel für Nutztiere zugelassen. Seitdem fördert auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt „Competitive Insect Products“. Insekten sind demnach eine nachwachsende und lokale Ressource, die keine Anbauflächen verbraucht.

Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege können regionale Reststoffe zu hochwertigem Proteinfutter veredeln. © Farminsect

Wenn die Menschen mehr Insekten als Futter- und auch als Lebensmittel verbrauchen würden, könnten laut Kuehn Felder, Äcker und Wiesen mit dem Material gedüngt werden, das bei der Insektenproduktion übrig bleibt: mit den Exkrementen der Tiere und mit den abgestreiften Hüllen nach der Häutung.

Insgesamt sieht Jungunternehmer Thomas Kuehn die Zucht der Schwarzen Soldatenfliege als einen wichtigen Baustein für eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelproduktion der Zukunft.

