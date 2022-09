Ein „Homo politicus“ aus Freising: Josef Hauner bewies als Landrat „Weitblick, Leidenschaft und Augenmaß“

Von: Andreas Beschorner

Stehenden Beifall gab es am Ende der Festreden von allen Beteiligten für den ehemaligen Freisinger Landrat Josef Hauner im Großen Sitzungssaal. © Lehmann

Jetzt konnte die Verabschiedung im Landratsamt nach der Corona-Zwangspause endlich stattfinden: Viele Redner würdigten Landrat a. D. Josef Hauner.

Freising – Am 1. Mai 2020 endete die sechsjährige Amtszeit von Josef Hauner als Freisinger Landrat. Corona ist es zu schulden, dass der CSU-Politiker erst zweieinhalb Jahre nach seinem Ausscheiden auch offiziell und im festlichen Rahmen verabschiedet wurde. Am Montag trafen sich Wegbegleiter im großen Sitzungssaal des Landratsamts, um dem Mann, den „nichts aus der Ruhe bringen kann“, wie fast alle Redner betonten, einen würdigen Abschied vom Landratsamt zu bereiten.

Landrat Helmut Petz (r.) überreichte Josef Hauner eine Porzellan-Büste des Freisinger Wappenmohren. Mit dabei die ehemaligen Landräte Manfred Pointner und Michael Schwaiger sowie Hauners damaliger Stellvertreter Robert Scholz (weiter v. l.). © Lehmann

Der etwas andere Musik-Rahmen

Das bei solchen Anlässen oft typische Streichquartett, das den festlichen Akt musikalisch untermalt, gab es am Montag nicht. Josef Hauner hatte sich etwas anderes gewünscht. Etwas ganz anderes. Lukas Maier und David Lindermeier, Komponist und Sänger aus Freisinger Landen, sorgten mit manchmal frechen Liedern wie dem vom „Salzstangenjunkie“ und dem Rock’n’Roll vom wackelnden Hüftgold bis hin zu Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“ für eine launige Stimmung zwischen den fünf Reden. Sogar eine spontane Komposition, die einige Charaktereigenschaften Hauners, die die Gäste Lukas Maier zuriefen, musikalisch umsetzte, gab es an jenem Abend zu hören – sozusagen das „Main Theme“ der Lebensgeschichte von Josef Hauner.

Hauners Amtsnachfolger Helmut Petz eröffnete den Reigen der Redner, erläuterte, wieso man zweieinhalb Jahre warten musste, bis Hauner nun die ihm zustehende Würdigung erfahren konnte – Hauner, der „Fundamente gebaut hat“, der den Beginn der Corona-Pandemie in beeindruckender Weise gemanagt habe, der zum Beispiel das Stabsgebäude in der Stein-Kaserne gekauft, in dessen Amtszeit die Realschule Gute Änger und die Realschule Au errichtet wurden.

„Blütezeit fürden Landkreis“

Staatsminister Florian Herrmann war der nächste in der Reihe der Laudatoren. Er betonte mit Blick auf die 42 Jahre währende politische Karriere Hauners (auch als Stadtrat, Kreisrat und 2. Bürgermeister der Stadt Freising), dass die gedeihliche Entwicklung von Stadt und Landkreis Freising auch sein Verdienst sei. „Das war eine Blütezeit für unseren Landkreis“, Hauners sechs Jahre als Landrat seien „exzellente Jahre“ gewesen.

Hauner habe nie polarisiert, sondern stets zusammengeführt, sei empathisch gewesen, aber auch „immer absolut korrekt“. Ausnahme: Wenn er ab und zu den Tempomat fünf km/h höher eingestellt habe als es das Tempolimit erlaubte. Weitblick, Sinn für die Menschen, Leidenschaft und Augenmaß – das habe den „Homo politicus“ Hauner ausgezeichnet.

Thomas Karmasin, der Landrat aus Fürstenfeldbruck und Präsident des Bayerischen Landkreistages, charakterisierte Hauner als fleißig, geradlinig und beharrlich, als einen „der auf leisen, aber beharrlichen Sohlen“ dahergekommen sei, der nicht im Rampenlicht stehen wollte und sich in 42 Jahren Kommunalpolitik nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Robert Scholz, von 2014 bis 2020 der Stellvertreter Hauners als Landrat, hatte seine Laudatio in bayerische Verserl gepackt, erinnerte dabei an die Flüchtlingskrise, die zu bewältigen war, lobte Josef Hauners Empathie und „G’fui“, den Einsatz für die Bildung und die Schulen sowie daran, dass Sitzungen unter seiner Leitung stets sehr kurz gehalten wurden.

„Integer, seriös undmit Bodenhaftung“

Am Ende der Verabschiedung war es Hauner selbst, der ans Mikrofon trat. Er habe als Landrat stets versucht, integer, seriös und mit Bodenhaftung zu agieren, habe auf überparteiliche Zusammenarbeit gesetzt, habe „führen und zusammenführen“ wollen. Dass er „ein gutes Nervengerüst“ habe, das wisse er. Sein Augenmerk habe stets dem gesamten Landkreis Freising gegolten. Und so könne er behaupten, dass stets „ein guter Geist in diesem Haus geweht“ habe.

Am Ende wurde es emotional, als Josef Hauner den Dank an seine Familie aussprach – vor allem an seine heuer im Februar verstorbene Frau Ingeborg. Die, so hatte Florian Herrmann versichert, war auch an diesem Abend „in unserer Mitte und an deiner Seite – so wie immer“.

