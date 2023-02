Lauterbach-Reform: Klinikum Freising sieht sich „gut aufgestellt“ - Kritik an Plänen

Das Klinikum Freising hat bereits in Personal und Medizintechnik investiert. Für die Zukunft sieht man sich daher gut gerüstet. © Klinikum Freising

Der Landrat und die Geschäftsführung des Klinikums Freising kritisieren die Krankenhaus-Reformpläne zwar als fehlerhaft, sehen sich aber gut aufgestellt.

Landkreis – Die angekündigte „Lauterbach“-Reform der Krankenhäuser hat überall die Alarmglocken schrillen lassen. Auch am Klinikum Freising ist die geplante Reform das beherrschende Thema: „Welche strukturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Patientenversorgung die geplante Krankenhausreform des Bundes mit sich bringen wird, ist bislang völlig unklar“, teilte Klinikum-Sprecher Sascha Alexander am Donnerstag mit. Auch am Klinikum Freising stelle man sich „derzeit viele strategische Fragen“. Man sieht sich aber „aufgrund vielfältiger interner Projekte und struktureller Fortschritte gut aufgestellt.“

Kahlschlag in der bayerischen Krankenhaus-Landschaft befürchtet

Groß ist derzeit die Befürchtung in den Kliniken, dass sich durch die Reform in den kommenden Monaten und Jahren der Umfang und die Qualität der Patientenversorgung, und damit auch die wirtschaftliche Lage, weiter verschlechtern könnte. In Erding etwa fürchtet man, auf die Grundversorgung zurückgestuft zu werden.

Eine berechtigte Sorge, das sieht auch Alexander so. „Sollte die Krankenhausreform so kommen, wie bisher von der Regierungskommission vorgeschlagen, würde etwa jedes dritte bayerische Krankenhaus auf das sogenannte ‚Level I i‘ herabgestuft werden, möglicherweise auch mehr“, so der Sprecher des Klinikums. „Diese Häuser könnten dann keine reguläre stationäre Versorgung mehr anbieten.

Auch die stationäre Versorgung in den sogenannten „Level I n“-Häusern müsste auf eine internistische und chirurgische Basisversorgung und stationäre Notfallversorgung begrenzt werden, was in Bayern einen erheblichen Rückbau von Versorgungsstrukturen bedeuten würde. Lediglich 42 Krankenhäuser in Bayern dürften danach noch eine umfängliche stationäre Versorgung über mehrere Leistungsgruppen in Level II und III (einschließlich Uniklinika) anbieten, was völlig unzulänglich für eine stationäre Versorgung wäre und negative Auswirkungen auf die ambulante Versorgung und den Rettungsdienst hätte.“

Maren Kreuzer sieht „handwerkliche Fehler“ der Reform

„Die Krankenhausreform setzt zwar wissenschaftlich betrachtet auf sinnvolle Instrumente wie eine gestufte Versorgung, auf Leistungsgruppen, die Vorhaltefinanzierung, eine ambulant-stationär integrierte Versorgung, auf Kooperationen und Telemedizin“, betont Klinikums-Geschäftsführerin Maren Kreuzer. Doch sei deren Ausgestaltung „komplex und bislang handwerklich fehlerhaft“. Es sei unstrittig, dass sich die künftig notwendigen Gesundheitsleistungen in den heutigen Versorgungsstrukturen so nicht mehr erbringen lassen.

Die vorhandenen Strukturen im ambulanten und stationären Bereich müssten angepasst und mit einer ausreichenden Zahl an Fachkräften ausgestattet werden. Die Klinikleitung fordert aber, dass man die bisherigen Reformpläne unbedingt überarbeiten und dazu die Erfahrung der Praktiker aus den Kliniken einbeziehen müsse. Landrat Helmut Petz, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, geht noch einen Schritt weiter: „Die Reformüberlegungen berücksichtigen bisher zu wenig, dass sie die stark kommunal geprägte Kliniklandschaft in Bayern gefährden.“

Für Zukunft gerüstet

Dennoch bleiben Kreuzer und Petz optimistisch. Das Klinikum Freising arbeite schon erfolgreich an einer strategischen und zukunftssicheren Neuausrichtung seiner Dienstleistungen und Prozesse. „Wir sind mittlerweile strukturell gut aufgestellt und könnten schon heute in der Notfallversorgung die neuen Level-II-Anforderungen erfüllen und damit einen großen Landkreis wie Freising auch in Zukunft umfassend versorgen.“

Neben einer leistungsfähigen Zentralen Notaufnahme verfüge man etwa über eine moderne Radiologie, habe zertifizierte Stroke- und Chest-Pain-Units und eröffne in Kürze eine Abteilung für Akutgeriatrie. Auch liefen eine Reihe von Digitalisierungsprojekten, das Behandlungsspektrum werde laufend erweitert und man habe in den letzten Monaten beim Pflegepersonal erheblich aufgestockt. Man habe bereits „viele Hausaufgaben vor den Reformplänen gemacht“. Allerdings sei zu erwarten, dass weitere Investitionen, auch personell, nötig sein werden, um die künftigen Strukturvorgaben zu erfüllen.

