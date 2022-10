Leben mit einer Erkrankung, die alles verändert: Freisingerin spricht über die Demenz ihres Vaters

Von: Magdalena Höcherl

Die Fotos von ihrem Vater erinnern Barbara Lange an eine Zeit mit vielen unbeschwerten Momenten. © privat

Walter B. aus Freising erkrankte vor einigen Jahren an Demenz. Dass die Krankheit auch ein freundliches Gesicht hat, zeigt seine Tochter Barbara Lange auf einem preisgekrönten Foto.

Freising – Auf einem Sideboard im Wohnzimmer der Familie B. steht ein Modellschiff aus Holz. 35 Jahre detaillierte Handarbeit stecken darin. Für Barbara Lange ist es nicht nur beeindruckende Dekoration, sondern vor allem eine wertvolle Erinnerung. Eine Erinnerung an das Leben, das ihr Vater führte, bevor er dement wurde.

Mehrere Schlaganfälle als Auslöser für die Demenz

Walter B. war ein aktiver Mann. Er war ein hoch spezialisierter Ingenieur, der Computerchips entwickelte, bei denen es um Tausendstel Millimeter ging. In Freising leitete er Tanzkurse, engagierte sich im Sebaldhaus. „Er war ein Macher“, sagt seine Frau Christel. Doch mit Mitte 70 erleidet Walter B. mehrere Schlaganfälle. Augenscheinlich erholt er sich gut, er ist mobil und die für den leidenschaftlichen Bastler so wichtige Feinmotorik kehrt zurück. Aber er tut sich zunehmend schwer damit, sich an Dinge zu erinnern. Wo habe ich das Fahrrad abgestellt? Welcher Weg führt zum Spazieren in den Wald? Zu welchem Arzt wollte ich? Seine Frau versteht nach und nach: „Äußerlich war mein Mann der alte. Aber in seinem Kopf ist durch die Schlaganfälle einiges kaputtgegangen.“

Ein Bild, das dem Betrachter Freude schenken soll: Dafür tat Barbara Langes Vater Walter im Familienurlaub auf Teneriffa gerne so, als würde er den Papierflieger werfen. Der 81-Jährige erkrankte vor einigen Jahren an Demenz. Dieses und weitere der ungewöhnlichen Urlaubsfotos wurde nun bei einem Wettbewerb ausgezeichnet. © privat

Obwohl sie und ihre Tochter ahnen, was los ist, dauert es einige Monate bis zur Diagnose. Eine schwierige Zeit für Christel B. Ihr Mann veränderte sich, sie musste sich immer mehr um ihn kümmern und gleichzeitig immer mehr alltägliche Arbeiten übernehmen. „Der Hausarzt hat das abgetan, meinte, in dem Alter könne man schon mal was vergessen“, erzählt Christel B. Noch heute ist sie erschrocken über den unsensiblen Umgang. Eine andere Ärztin ist verständnisvoller, ein Test bringt die Gewissheit. Walter B. schafft 22 von 30 Punkten. Ab 20 spricht man von leichter Demenz.

Diese Gewissheit zu haben, ist schlimm. „Aber es war wichtig für mich, zu wissen, was los ist“, sagt Christel B. „Ich bin ein Typ, der mit der Realität besser umgehen kann als mit diesem Wischiwaschi. Als ich wusste, dass mein Mann krank ist, konnte ich lernen, das zu akzeptieren.“ Akzeptieren, dass er in gewisser Weise abhebt in eine andere Welt.

„Walter gehört nicht zu denen, die wissen wollen, was mit ihnen los ist. Er ist eher der Verdränger“, sagt Christel B. Auch das akzeptiert sie. Eine Situation war dabei prägend: „Ein einziges Mal habe ich aus Wut zu ihm gesagt: ,Deine Vergesslichkeit macht’s für mich auch nicht immer leicht! Er erwiderte: ,Du willst ja wohl nicht sagen, dass ich dement bin.’ Seitdem habe ich dieses Wort in seiner Gegenwart nie wieder verwendet.“ Und auch Barbara Lange sagt: „Warum soll ich es ihm immer wieder sagen und ihm damit Schmerz zufügen? Er kann nichts ändern. Und wenn er mich am nächsten Tag wieder fragt, weil er es vergessen hat, muss ich ihm wieder Schmerz zufügen. Das hat keinen Sinn – für niemanden.“

Im Haus der Familie B. beginnt ein neuer Alltag. Alle müssen sich gewissermaßen in neuen Rollen zurechtfinden. „Mein Vater war und ist nach wie vor aktiv, er braucht Beschäftigung. Es ist wie bei einem Kind, das Langeweile hat“, sagt Barbara Lange. Sie ist es, die mit ihrem Vater das Modellschiff fertig baut. „Später hätten wir nicht anfangen dürfen. Jetzt würde er das nicht mehr können“, sagt die 55-Jährige heute.

Gebraucht zu werden, ist der Antrieb des an Demenz erkrankten Vaters

Ihre Mutter Christel wird kreativ, wenn es darum geht, etwas zu finden, womit sich ihr Mann beschäftigen kann. Für die Caritas bastelt Walter B. eine Zeit lang Herrnhuter Weihnachtssterne. „Seine Motivation ist, etwas für andere zu tun. Gebraucht zu werden, ist sein Antrieb.“ Um herauszufinden, was dem Vater Spaß machen könnte, bringt sein Sohn einmal ein Puzzle vorbei. „Papa hätte nie gepuzzelt, aber als wir ihn fragten, ob er mal nachschauen könne, ob ein Teil fehle, hat er sich sofort rangesetzt“, erzählt Barbara Lange. Anekdoten wie diese bringen sie und ihre Mutter zum Schmunzeln. Barbara Lange sagt aber auch: „Manchmal kann man darüber lachen. Aber es ist total traurig zu sehen, welche Fähigkeiten verloren gehen und was von einem Menschen übrig bleibt.“

Äußerlich verändert sich Walter B. nicht, er spricht wie gewohnt, ist sehr mobil. Gerade am Anfang ist das für seine Frau schwierig. „Die Leute erkennen nicht, dass sich etwas verändert. Deshalb sehen sie natürlich auch nicht, was man als Angehöriger leistet, und dass man dadurch auch an seine Grenzen kommt.“

AWO-Tagespflege hilft der Freisinger Familie und dem Betroffenen ungemein

Das geschieht mit der Zeit immer öfter, und so ringt sich Christel B. dazu durch, ihren Mann auf die Warteliste für die AWO-Tagespflege zu setzen. Aber als nach sechs Monaten ein Platz frei wird, entscheidet sie sich dagegen. Sie kann sich nicht dazu durchringen, hat das Gefühl, ihren Mann „abzuschieben“. Doch kurze Zeit später muss sie sich eingestehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sie steht ständig unter Strom und ist gleichzeitig am Ende ihrer Kräfte. Das Gute: Walter B. hat kein Problem damit, ohne Widerspruch schaut er sich die Tagespflege an und findet Gefallen daran. Auch, weil er wieder eine Aufgabe hat und anderen helfen kann: Zwei Mal in der Woche liest er dort vor. Bei Spaziergängen hilft er denen, die nicht so mobil sind wie er. Inzwischen verbringt der 81-Jährige fünf Tage die Woche dort, von 9 bis 16 Uhr.

In der Zeit hat seine Frau die dringend benötigte Zeit für sich. Sie kann entspannen, ihre Akkus aufladen. „Man freut sich wieder richtig aufeinander.“ Sie ist erleichtert, dass es ihrem Mann dort so gut gefällt. „Die Demenz-Angebote der AWO, aber auch die der Caritas, sind unwahrscheinlich wertvoll für uns.“

2021 erfüllt sich Christel B. einen Wunsch: Sie reiste immer gerne, coronabedingt war das lange nicht möglich. Dabei würde ein Tapetenwechsel guttun. Die Familie fliegt nach Teneriffa, verbringt sonnige Tage in einem Ferienhaus. Damit ihre Mutter auch Zeit für sich hat, unternimmt Barbara Lange mit ihrem Vater und Hund „Pari“ viele Spaziergänge. Die führen sie auch an Graffiti und Streetart vorbei.

Ein Werk von einem Papierflieger auf einer grauen Betonwand gefällt Barbara Lange besonders gut. Sie zückt ihre Kamera und sagt zu ihrem Vater: „Komm, stell dich mal hin und tu so, als würdest du den Flieger werfen.“ Er fragt: „Warum?“ Sie sagt: „Wir machen ein Bild.“ Er fragt: „Aber warum?“ Sie sagt: „Da freuen sich die Leute, wenn das ein lustiges Bild wird.“ Er sagt: „Ja wenn sich die Leute freuen, dann ist’s doch gut.“ Etwas für andere tun – sein Antrieb.

Wieder zu Hause, recherchiert Barbara Lange erneut online Hilfsangebote für Angehörige von Demenzkranken. Zufällig stößt sie auf den Fotowettbewerb „Demenz neu sehen“ des Vereins Desideria Care und erinnert sich an das Papierfliegerbild und die anderen Schnappschüsse aus dem Urlaub. Lange überlegt die Familie, ob sie die Fotos einschicken soll – und entscheidet sich letztlich dafür. „Mir gefallen sie sehr, und mein Vater wird darauf auch nicht vorgeführt. Trotzdem hatte ich eine gewisse Scheu“, erklärt Barbara Lange das Zögern. Doch der Mut wird belohnt: Bei der Preisverleihung Mitte Oktober dieses Jahres ist sie die Siegerin in der Kategorie Amateur. „Es ist tragisch für mich, dass mein Vater mittlerweile die einfachsten Dinge nicht mehr versteht oder Mama manchmal fragt, ob sie denn Kinder hätten“, sagt sie und schluckt. „Aber er ist fröhlich. Und das ist die Hauptsache.“

Finanzielle Hilfen für Betroffene schwer zugänglich

Die Zeit, die sie noch gemeinsam haben, zufrieden und friedlich miteinander zu verbringen, das ist auch der Wunsch von Christel B. Und sie wünscht sich, dass sich die Gesellschaft weiter öffnet für das Thema, Demenz mehr akzeptiert und vor allem auch pflegenden Angehörigen mit Verständnis und Anerkennung begegnet. „Es gibt finanzielle Unterstützung. Aber es ist sehr schwierig, sich in diesem bürokratischen Dschungel zurechtzufinden und alle Möglichkeiten zu erfassen – gerade für ältere Menschen. Es wäre schön, wenn das leichter ginge.“ Denn wie jede psychische Krankheit ist auch Demenz eine Herausforderung für die ganze Familie – die alle so gut es geht zu meistern versuchen. Auch daran erinnert das Modellschiff in ihrem Wohnzimmer.

