Lebenshilfe Freising will aus gutem Grund kein neues Förderzentrum bauen: Inklusion statt Isolation

Von: Manuel Eser

Seit 55 Jahren schreibt die Lebeshilfe Freising Erfolgsgeschichte. Der Zulauf ist enorm, ein neues Förderzentrum will man trotzdem nicht bauen. © Lebenshilfe

Das BiG stößt an seine räumlichen Grenzen. Trotz weiter steigender Schülerzahlen will die Lebenshilfe Freising kein neues Förderzentrum bauen – und stattdessen einen anderen Weg gehen.

Freising – Von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der Schüler zu, die sich im Bildungszentrum Gartenstraße (BiG) in Freising anmelden. Inzwischen besuchen 240 Kinder das Förderzentrum mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung. „Jedes Jahr kommt eigentlich eine zusätzliche Klasse hinzu“, berichtet Monika Haslberger, Vorsitzende der Lebenshilfe, die als Träger der Schule fungiert. „Inzwischen sind wirklich alle Räume belegt.“

Dennoch will die Lebenshilfe kein weiteres Förderzentrum bauen. Darauf haben sich die Entscheidungsträger des Vereins mittlerweile verständigt, wie Geschäftsführer Johannes Reicheneder beim Sommerempfang zum 55-jährigen Bestehen der Lebenshilfe verriet. „Wir wollen das System nicht weiter befüttern. Wir wollen weiter für Inklusion einstehen.“ Seit 2011 gibt es die UN-Konvention, auch von Deutschland unterschrieben, die besagt, dass Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Bedarf das Recht haben, eine Regelschule zu besuchen. In etwa so lange gibt es auch das BiG. Und die zunehmende Zahl der Schüler am BiG zeigt: Der Weg zur Inklusion ist noch weit. „Wenn wir jetzt aber ein weiteres Förderzentrum bauen, wäre das ein falsches Zeichen“, betont Haslberger. „Es wäre kontraproduktiv.“

Ziel: mehr Klassen der Lebenshilfe in Regelschulen unterrichten

Die Alternative dazu ist das, was die Lebenshilfe nun schon seit einigen Jahren mit dem großen Rückhalt vieler Eltern betreibt. „Wir sind ständig auf der Suche nach Regelschulen, die Kooperationspartner von uns werden wollen“, berichtet Stefan Schaaf, Konrektor des Förderzentrums. „Wir sind eigentlich immer im Gespräch mit dem Schulamt – und optimistisch.“ Optimistisch, dass weitere Klassen der Lebenshilfe unter dem Dach von Regelschulen unterrichtet werden. Aktuell sind es neun Klassen, die an fünf Außenstandorten untergebracht sind, ab dem kommenden Jahr zehn Klassen. In der Mehrzahl der Fälle besuchen die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Regelschulen im Modell der Partnerklasse. Heißt: Sie werden zum Teil getrennt, zum Teil gemeinsam mit einer Regelschulklasse unterrichtet.

Drei von sieben Tandemklassen in Oberbayern in Freising geben

Es gibt in Freising aber künftig auch drei Tandemklassen – von insgesamt nur sieben in ganz Oberbayern. „Tandemklassen sind das beste, aber zugleich auch das teuerste Modell“, betont Schaaf. Das Beste, weil hier Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf eben von der ersten bis zur letzten Schulstunde gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden. Das Teuerste, weil zwei Lehrkräfte nötig sind: einer Regellehrkraft und eine sonderpädagogische Kraft.

So eine Tandemklasse, die dritte in Freising, geht im September neu in Betrieb – erstmals nicht im Grundschulbereich, sondern ab Jahrgangsstufe fünf.

Wie berichtet, richtet die Mittelschule am Steinpark eine solche Klasse ein und betreibt damit Pionierarbeit. Wie Rektor Simon Pelczer berichtet, ist der Antrag bei der Regierung von Oberbayern eingereicht. Grünes Licht soll es dann in den kommenden Wochen von der Behörde geben, das aber sieht Pelczer als Formalie. „Die Tandemklasse steht.“ 20 oder 21 Schülerinnen und Schüler sollen in der Tandemklasse gemeinsam unterrichtet werden, darunter acht Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf. „Im Augenblick klären wir ab, welche zusätzliche Unterstützung die Kinder benötigen.“ Dazu zählen der jeweilige Pflegebedarf und die mögliche Inanspruchnahme einer Schulbegleitung.

Gut zu wissen

Inklusion an Schulen war auch das Thema einer leidenschaftlichen Podiumsdiskussion, die im Rahmen des Sommerempfangs stattfand.