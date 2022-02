Lebensmittelbranche im Kreis Freising: „Wir sind die Allerletzten, die jammern dürfen“

Von: Magdalena Höcherl, Andrea Beschorner

Umsatzplus von 20 Prozent: Metzger Benedikt Schuhbauer aus Kirchdorf brach zwar das Imbissgeschäft weg, aber im Lockdown wurde vermehrt daheim gekocht, zudem achteten die Kunden vermehrt auf Qualität. © LEHMANN

Corona hat dem Einzelhandel schwer zugesetzt. Stabile Zahlen hingegen schreiben die Lebensmittelhändler im Kreis Freising.

Landkreis – Anders als viele Einzelhändler hat die Lebensmittelbranche laut Handelsverband Deutschland von Corona profitiert. Das bestätigt sich auch im Kreis Freising.

„Die Metzgereien haben in der Krise nicht verloren“, sagt Benedikt Schuhbauer von der gleichnamigen Metzgerei in Kirchdorf und ergänzt: „Zu den Gewinnern würde ich sie aber definitiv auch nicht zählen.“ Denn das Imbissgeschäft sei während der Lockdowns komplett weggebrochen. Weil aber die Leute auch nicht essen gehen konnten, hätten viele das Kochen zu Hause (wieder) für sich entdeckt. Und das bescherte – das hätten auch einige seiner Berufskollegen bestätigt – ein zwischenzeitliches Umsatzplus von etwa 20 Prozent, womit die Metzgereien die Verluste aus dem Imbissverkauf kompensieren konnten.

Erfreulich: Benedikt Schuhbauer beobachtet Umdenken - Regionalität gefragt

Was Benedikt Schuhbauer, auch als Vorsitzenden von Freisinger Land, dem Zusammenschluss regionaler Lebensmittelproduzenten, freut: Er könne ein Umdenken beobachten. Immer mehr Menschen legten Wert auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. „Viele haben sich mit dem Thema Regionalität befasst und grundsätzlich damit auseinandergesetzt, was sie auf ihrem Teller haben möchten.“ Ob sich das auch positiv auf den Freisinger Land Laden in der Freisinger Innenstadt auswirkt, kann Schuhbauer allerdings (noch) nicht sagen, da der Laden mitten in der Pandemie eröffnet wurde und somit Vergleichszahlen zu der Zeit vor der Krise einfach fehlen.

2021 war für Marianne Lang „tierisch anstrengend“

2021 sei „tierisch anstrengend“ gewesen, sagt Marianne Lang vom Kasdandler in Freising. Gemeint sind damit nicht nur die Corona-Auflagen, sondern auch die Innenstadtbaustelle, die sich seit Mitte September direkt vor ihrer Ladentür befindet. „Aber ich hatte ein sehr gutes Jahr“, sagt die Inhaberin. Ihrer Meinung nach hätten alle Lebensmittelverkäufer von Corona profitiert: „Die Leute konnten nicht zum Essen gehen, also wurde daheim mehr gekocht.“

Ähnliches berichtet Stefan Geisenhofer, Chef der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei, die in Freising und Marzling mit insgesamt vier Filialen vertreten ist. „Natürlich waren wir ein kleines bisschen eingeschränkt, weil die Gastronomie weggefallen ist.“ Die vielen Menschen, die das ganze Jahr über nicht in Urlaub gefahren sind, hätten das Defizit wieder gut gemacht. Glück habe sein Betrieb auch gehabt, weil er niemanden in Kurzarbeit schicken oder wegen eines Coronafalls zeitweise zusperren habe müssen. Geisenhofer betont: „Wir sind also absolut die Allerletzten, die jammern dürfen.“

