„Lieber einmal zu viel kontrolliert als zu wenig“: Kreishandwerksmeister äußert sich zu Unfällen auf dem Bau

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Immer wieder kommt es auf Baustellen zu schweren Unfällen. © Stefan Rampfel

Immer wieder kommt es auf Baustellen zu schweren Unfällen. Der Freisinger Kreishandwerksmeister äußert sich über die Risiken - und gibt auch Heimwerkern Tipps.

Landkreis – Mai 2022: „Herabstürzender Stahlträger: Arbeiter (23) aus dem Kreis Freising stirbt“. Juli 2022: „Freisinger Domberg: Bauarbeiter stürzt von Gerüst und wird schwer verletzt“. Immer wieder geschehen auf Baustellen schwere Unfälle – mitunter mit tragischem Ausgang. Laut Gewerbeaufsichtsamt häuften sich in der jüngeren Vergangenheit schwere Baustellenunfälle in Oberbayern. Im Zuge der „Aktionswoche Baustellensicherheit“ werden in dieser Woche schwerpunktmäßig Baustellen im Regierungsbezirk überprüft. Warum permanente Sensibilisierung unerlässlich ist, und was auch Heimwerker beachten sollten, erklärt Freisings Kreishandwerksmeister Martin Reiter im Interview.

Herr Reiter, warum kommt es auf Baustellen immer wieder zu – teils tödlichen – Unfällen?

Das Hauptproblem ist vermutlich eine Kombination aus Unachtsamkeit, Leichtsinn und Gewohnheit. Auf Baustellen ist der Tenor oft „Es ist ja noch nie was passiert“, da kann der Chef noch so oft mahnende Worte sprechen. Und auch wenn 100 Mal nix passiert ist, kann halt beim 101. Mal doch was passieren. Dafür ist auch die Aktionswoche da.

Martin Reiter, Kreishandwerksmeister: © FT-Archiv

Das heißt, es geht dieser Tage nicht nur darum, Baustellen unangekündigt verstärkt zu kontrollieren, sondern auch für mehr Arbeitssicherheit zu werben?

Genau. Denn obwohl der Landesverband und auch die Berufsgenossenschaft schon sehr dahinter sind und obwohl unsere Betriebe natürlich alle geschult sind, sind solche Aktionen der Gewerbeaufsicht ebenfalls dazu da, um für das Thema zu sensibilisieren und Verbesserungsvorschläge zu geben. Zum Glück, denn durch verstärkte Kontrollen sind die Unfälle auf Baustellen um ein Gutes weniger geworden. Nicht zuletzt, weil hohe Strafen drohen oder Baustellen auch komplett dichtgemacht werden können, wenn die Berufsgenossenschaft Mängel zu beanstanden hat. Die ist da wirklich rigoros.

Gibt es Baustellen, die prädestiniert für Unfälle sind?

Das kann man nicht so genau sagen. Grundsätzlich kann auf einer Baustelle natürlich viel passieren: Ein Gerüst ist nicht gescheit gesichert, ein Arbeiter tritt daneben, eine Öffnung ist nicht ordentlich abgedeckt, der Kran dreht sich und jemand passt nicht auf, Material kann runterfallen und so weiter. Um dieses Gefahrenpotenzial einzudämmen, ist es daher umso wichtiger, sorgfältig zu arbeiten. Lieber einmal zu viel kontrolliert als zu wenig. Denn natürlich möchten wir nicht, dass jemand zu Schaden kommt – sei es ein Arbeiter, der Architekt oder der Bauherr. Wenn jemand ausfällt, verzögert sich schließlich auch das ganze Projekt. Und wir haben aktuell wahrlich genug zu tun.

Viele Leute arbeiten auch zu Hause auf Baustellen. Was raten Sie denen?

Die müssen natürlich auch die gängigen Richtlinien einhalten, das wird ebenfalls kontrolliert. Kleinigkeiten sind dabei genauso wichtig: die richtige Kleidung, keine Turnschuhe, sondern solche mit Stahlkappe und Bodenplatten. Denn auf einer Baustelle kann immer mal irgendwo ein Nagel raus stehen. Wer etwas schweißt, setzt eine Schutzbrille auf, wer mit der Kreissäge arbeitet, benutzt die Schutzhaube. Die Zeit und der vermeintliche Aufwand, den man mehr hat, wenn man alle Schutzrichtlinien einhält und prüft, ist nichts im Vergleich zu dem Aufwand, wenn dann doch was passiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)