Liedermacher Axel Le Rouge singt über das Leben, die Liebe und so manchen Abgrund

Er ist ein steter Geheimtipp in Freisings Kulturszene: Liedermacher Axel Le Rouge kann getrost als musikalische Stimme der Domstadt anerkannt werden. Ein Porträt.

Freising – Seine Stimme ist markant, seine Songs herzberührend. Axel Le Rouge gilt seit Jahren als stetiger Geheimtipp in der Freisinger Kulturszene und darüber hinaus. Umso verwunderlicher, dass der Musiker mit seiner Weinkeller-Poesie noch nicht für die großen Bühnen entdeckt worden ist.

Dabei hat Le Rouge durchaus schon mit größeren Bühnen Bekanntschaft gemacht, als Sänger und Texter einer Punk-Band. Mit der Formation „Projekt Schwarz Rot“ (P.S.R.) gelang ihm Anfang der 1990er ein Szene-Überraschungserfolg. Es folgten ein Plattenvertrag und sogar eine große Promotion-Tour für das erste Album „Jammerland“ zusammen mit anderen Punks durch Deutschland und Österreich – im Nightliner von einem Konzert zum anderen reisend.

Vor allem im Münchner Norden populär

Ihre Songs waren allerdings damals schon anders gewesen als jene der Konkurrenz, laut Le Rouge hätten sie kaum die klassischen Klischees bedient und eher mit metaphorischen Textstrukturen gearbeitet. Überhaupt sei er damals noch viel wütender und viel gefrusteter gewesen – was sich dann eben auch in Songs mit Titeln wie „Seelenmörder“ oder „Monster“ widergespiegelt hat. Dennoch: Immer schon lag der schreibende Antrieb von Le Rouge in der textlichen Zwischenwelt – der Vermittlung, dem Ausformulieren, dem Andeuten von Gefühlsebenen.

+ Punkiges Trio: Mit „Projekt Schwarz Rot“ gelang Axel Le Rouge in den 1990er Jahren ein Szene-Überraschungserfolg mit Plattenvertrag und Promo-Tour. © privat Auch nach der Tour sei P.S.R. immer „gut gelaufen“, vor allem im Münchner Norden – und selbst bis heute noch gilt die Punk-Band als „Kult-Geheimtipp“ für Insider. Dennoch wäre ab einem gewissen Zeitpunkt eine Bandauflösung gar nicht so überraschend gewesen: Probleme mit der Plattenfirma, das Ausscheiden ihres Gitarristen und noch einige andere Widrigkeiten. Allerdings bleibt für Le Rouge P.S.R. stets eine bestehende „kleine Familie“, immer im Trio formiert – auch weil diese Bandstärke seiner Meinung nach am besten funktioniere. Aktuell gibt es von der Band drei Tonträger und ein Mini-Album, 2019 feierten sie im Glockenbach München ein rauschendes Jubiläum: 30 Jahre P.S.R.

Mit dem Publikum in Findungsphase

Manchmal habe sich Le Rouge nach eigenen Aussagen gefühlt wie „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ – immer dann, wenn er Texte schrieb, die so gar nicht für das Punk-Universum passen wollten. Was dann kam, war für Freising ein Glücksfall, denn Le Rouge schälte den Singer/Songwriter oder vielmehr den Liedermacher aus sich heraus. Nur mit Gitarre und dieser unverwechselbaren Stimme – 2007 folgte der erste Auftritt als Solo-Artist. Anfänglich, so der 46-Jährige in der Rückschau, seien die Leute verunsichert gewesen – auch weil seine erste Solo-Scheibe „Sonnensturm“ noch mit „Der Sänger von P.S.R.“ beworben wurde. Es habe relativ lange gedauert, bis ihn das richtige Publikum gefunden hätte – ein Prozess, der seiner Meinung nach immer noch andauert.

Bereits ausgereift auf dem ersten Tonträger waren seine einzigartigen Textbilder mit Songs wie „Iko“ oder „Die Tür“ – zwar in der näheren Tradition eines Reinhard Meys oder Gysbert zu Knyphausen angesiedelt, allerdings immer weit genug davon entfernt, um ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen. Auch weil sie weitgehend von keiner stringenten Handlung durchzogen werden, sondern vielmehr von empathischen Wegweisungen geleitet werden. So sind seine Lieder nicht immer einfach zu durchschauen, spielen sie doch mit Sehnsüchten und Fragmenten des Lebens. Ein Soundtrack für einsame Stunden, himmelblau bis rabenschwarz eingefärbt. Das Folgealbum „Miauu“ dann eine Aufhellung mit der geheimen Freisinger Sommerhymne „La lune“, das dritte Album mit dem klangvollen Arbeitstitel „Das Bellen der Igel“ soll nächstes Jahr erscheinen – vielleicht sogar auf Vinyl.

Musikalische Stimme Freisings

Le Rouge, der im Bereich Landschaftsarchitektur arbeitet, kann getrost als musikalische Stimme der Domstadt anerkannt werden. Immer wieder gastiert er im Furtner-Bräu, im Schlüter-Café oder im Alten Gefängnis – manchmal mit musikalischen Gästen, oft aber auch ganz alleine auf den Bühnenbrettern, jene die die Welt bedeuten können. Immer im Gepäck sind seine großartigen Songs über das Leben, die Liebe und so manchen Abgrund. Mit der Gitarre in den Händen, der Melone auf dem Kopf und einem ziemlich großen Herzen in der Brust.

Richard Lorenz