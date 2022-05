Lisa Fitzek wieder „dahoam“ in Freising: Ein neuer Star am Folk-Firmament

Berührend: Lisa Fitzek, langjährige Campus-Studentin, präsentierte ihr Album „Black Water Bridge“ und bescherte dem Publikum einen Abend, der zum Träumen anregte. © Lehmann

Singer/Songwriterin Lisa Fitzek verzauberte im Freisinger Lindenkeller mit poetischen und magischen Momenten. Es war auch eine Rückkehr.

Freising – Sie singt vom Leben und den Schattenwürfen dazwischen, formuliert musikalisch Reise-Skizzen in die Ferne und gleichzeitig zur eigenen Seelenlandschaft. Am Samstag hat die Singer/Songwriterin und ehemalige Freisinger Studentin Lisa Fitzek im Lindenkeller Freising ihr Album „Black Water Bridge“ vorgestellt und damit ein Konzert auf die Bühne gebracht, das nicht poetischer und magischer hätte sein können.

Es gibt Konzerte, die sind großartig, überraschend, kurzweilig oder routiniert – und es gibt Lisa-Fitzek-Konzerte, die voller flirrendem Zauber stecken. Bei ihrem Auftritt im Lindenkeller wurde dabei auch eines klar: Ein neuer Folk-Star hat gerade begonnen zu leuchten. Denn es sind die Geschichten, die Fitzek mit ihren Songs erzählt, mit leisen Zwischentönen und einer demütigen Art, sich mit Fern- und Heimweh zu beschäftigen, sich den Abseitigen zu widmen und das alltägliche Menschsein herzergreifend zu bebildernd.

Geschichten aus Freising, Irland und der Welt

Mit ihrem jüngsten Album „Black Water Bridge“ ist Fitzek bei sich angekommen, zwischen Folk und Singer/Songwriter-Kunst auf hohem Niveau. Dabei verneigt sich Fitzek zwar mit ihren Songs vor den spürbaren Folk-Einflüssen wie Joan Baez, Tracy Chapman oder Mary Black, allerdings weist sie derart starke Alleinstellungsmerkmale auf, dass ihre Songs bereits mit dem ersten Ton erkennbar sind. Natürlich ist es hier aber vor allem ihre Stimme – eine Stimme, die markant und einzigartig von Irland, Freising und allen Wegen des Lebens erzählt.

Begeisterter Beifall: Über 100 Zuhörer kamen zu Fitzeks Konzert in den Lindenkeller – und wurden nicht einen Moment enttäuscht. © Lehmann

Über 100 Gäste zog es zum Lindenkeller, um dem neuen Stern am Folkhimmel die Ehre zu erweisen – und sie wurden nicht eine Sekunde lang enttäuscht. Das beeindruckende „Bog of Annaghmore“ als Präludium eines Konzertes, das nachhallen wird – ein Song, der die Zuhörer augenblicklich entführte nach Nordirland. Begleitet wurde Fitzek dabei von Roman Seehon in bester Spiellaune an der Percussion, Susi Salomon an der Geige, Moritz Fitzek am Bass, Ruth Rossel am Cello, Otto Staniloi von der Spider Murphy Gang am Saxophon und Klarinette, Nancy Tyhm an der Harfe sowie Wolfgang Netzer an der Gitarre und als Support-Act.

Ein Song, der die Herzen der Zuhörer berührt

Dabei gelang es Fitzek auch, die dunkleren Song-Episoden in Kontrast zu stellen mit den Sommer-Erinnerungen wie „Hand in Hand“ – immer tiefgründig, immer ehrlich, immer wahrhaftig. Ihr „Tribute to Tracy Chapman“ charmant ergänzend mit dem Chapman-Song „Talkin‘ bout a Revolution“, ein Gesamtkunstwerk per se, das „The Truth“ hingegen ein flirrendes Kleinod voller Sprachwitz. Vielleicht die schönste Nummer des Abend, „Black Water Bridge“, ging bis auf die Knochen, war zum Weinen schön und berührte die Herzen der Freisinger – ein Song für die Ewigkeit mit ganz viel Feingefühl und der Gabe innehabend, nuancierte Texte schreiben zu können, die einen durch die Nacht bringen.

„Dahoam bleibt dahoam“: Enge Verbindung zu Freising

Die Wolfratshauserin, die lange in Freising studiert und gelebt hat, ist der Domstadt auch weiterhin stark verbunden, was sie mit „Dahoam“ und der Textzeile „Freising – dahoam bleibt dahoam“ bewies. Mit dem letzten Song „Sleepy Time“ schickte Fitzek die Zuhörer beseelt von diesem grandiosen Konzerterlebnis nach Hause, mit Träumen von Irland und der weiten Welt im Herzgepäck – und der Gewissheit, bei einem Konzert dabei gewesen zu sein, bei dem eine junge charismatische Künstlerin ohne jeden Zweifel ins Rampenlicht der ganz Großen getreten ist.

Von Richard Lorenz