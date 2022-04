Live-Musik vom Feinsten: Die Freisinger Nacht der Musik mit vielen Bands ist wieder da!

Endlich wieder Live-Musik in der Domstadt wie hier bei der Boogie-Nacht im Heurigen, wo Christian Christl, Butch Kellem, Benny Korn und Eddie Taylor (v. l.) brillierten. © Michalek

Die Freisinger Nacht der Musik ist wieder da: Live-Musik vom Feinsten und in allen Nuancen erwartet die Musikfans in der Domstadt.

Freising -Mit der Freisinger Nacht der Musik erwartet die Musikfans am Samstag, 7. Mai, ein „abwechslungsreicher Abend, an dem wir die unterschiedlichsten Genres der Musik hautnah erleben können“, wie der Veranstalter, der Verein Prima leben und stereo, verspricht.

Ab 20 Uhr verwandeln sich zahlreiche Kneipen, Bars und Outdoor-Locations in eine große Bühne.on Pop-Beats, Metal und Rock über Funk, Jazz, Soul, Latin und Swing bis hin zu bayerischer Volksmusik und Synthie soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Den Auftakt macht die Samba Gruppe Safado um 19 Uhr am Marienplatz.

Mit einem Eintritts-Bändchen für 14 Euro (11 Euro für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung) haben die Gäste die Möglichkeit, überall abwechslungsreiche Musik zu erleben. Die Bändchen können dabei an den zentralen Kassen am Marienplatz oder teils an umliegenden Kneipen erworben werden. Weitere Informationen zu den Bands gibt es auf www.freisinger-nacht-der-musik.de und in den ausliegenden Programmheften. Darin wird auch über die geltenden Corona-Regeln informiert.

