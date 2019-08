Lokales Bündnis kämpft gegen Klimakrise: Freising soll Klimanotstand ausrufen

Die „Freisinger Allianz Klimanotstand“ forder von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, den Klimanotstand auszurufen. Das lokale Bündnis will Taten sehen.

Freising – Die „Freisinger Allianz Klimanotstand“ hat die Ausrufung des Klimanotstandes in Freising beantragt. Dabei, so heißt es in dem Schreiben an OB Tobias Eschenbacher, handle es sich bei dem Begriff „Notstand“ nicht um einen Notstand im rechtlichen Sinne. Nein: Mit diesem Begriff solle anerkannt werden, „dass die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität zu werten ist“.

„Ziele und Maßnahmen müssen angepasst werden“

In ihrem Antrag bezieht sich die Allianz auf das Stadtentwicklungsprogramm STEP 2030 von 2013, auf das Integrierte Klimaschutzkonzept und auf den Kreistagsbeschluss zur Energiewende, dem sich die Stadt Freising angeschlossen hat. Dazu heißt es in dem Antrag: „Wir stellen fest, dass aufgrund der Dringlichkeit der Situation die bisher gesetzten Ziele und Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um einen angemessenen Beitrag zur Einhaltung des Abkommens von Paris zu leisten, und angepasst werden müssen.“

Deshalb also folgende Forderung: „Die Stadt Freising schließt sich der von der weltweiten Schüleraktion Fridays For Future ins Rollen gebrachten Initiative mit der Ausrufung des Klimanotstandes an.“ Einzelne Forderungen lauten: „Der Stadtrat und der Oberbürgermeister der Stadt Freising erklären den Klimanotstand und erkennen damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an. Sie bestätigen, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen aller politischen Gremien (Stadt, Land, Bund) nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zudem legen sie verbindlich fest, dass ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden, mit dem Ziel, positiv auf Klima-, Umwelt-und Artenschutz einzuwirken. Diese erklären, dass die Stadt alles in ihrer Zuständigkeit Liegende unternimmt, um die Erderwärmung zu begrenzen.“

Damit nicht genug: Stadtrat und OB sollen verbindlich festlegen, dass sich die städtischen Beteiligungen (also die Eigenbetriebe) den Klimaschutzzielen der Stadt verpflichten und jährlich Bericht erstatten.

Maßnahmenkatalog bis März 2020

Bis März 2020 soll ein Maßnahmenkatalog festgelegt sein, um die Klimaziele einhalten zu können. Zudem wird die Einrichtung eines Klimabeirats gefordert, der bei Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmen unterstützt. Außerdem soll sichergestellt werden, dass künftig Stadtrat und Öffentlichkeit über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen informiert werden.

Lesen Sie auch: „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“: Dieser Freisinger Großvater kämpft für die Zukunft seiner Enkel

Zudem sollen OB und Stadtrat befürworten, „dass sich auch die Stadt Freising darum bemüht, weitere Kommunen für dieses Vorgehen zu gewinnen. Insbesondere sind Bund und Land darauf aufmerksam zu machen, dass ein vollständiges Einhalten der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch nicht möglich ist.“

Freisinger Allianz Klimanotstand

Die „Freisinger Allianz Klimanotstand“ ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Personen, die den Antrag zur Ausrufung des Klimanotstands in Freising unterstützen. Die Mitglieder sind: