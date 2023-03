Magerl warnt: Freising darf sich nicht vom Flughafen einlullen lassen

Von: Andreas Beschorner

Der Flughafen kommt nach Ansicht von Christian Magerl mühsamer aus dem Tief heraus als das die FMG gedacht habe. © Rolf Poss/IMAGO

Christian Magerl kontert der FMG und schwört die Aufgemuckt-Mitglieder auf die Landtagswahl ein. Motto: Bloß nicht einlullen lassen.

Freising – Aussagen von FMG-Chef Jost Lammers oder auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr, die Luftfahrt werde wieder alte Höhen erreichen und noch darüber hinaus gehen, kann Aufgemuckt-Sprecher Christian Magerl nicht glauben. „Sie kommen langsamer aus dem Tal heraus, als sie geglaubt haben“, betonte Magerl in der jüngsten Aufgemuckt-Mitgliederversammlung im Attachinger Sportheim. Solche optimistischen Äußerungen wirkten auf ihn schon wie ein Ceterum censeo. Weil es aber zeige, dass bei Lammers die dritte Startbahn noch immer „im Hinterkopf verankert“ sei, dürften sich die Runway-Gegner nicht einlullen lassen.

Magerl: Intensiv in den Wahlkampf einmischen

Fest im Blick hat Aufgemuckt auch die Landtagswahl: „Wir werden uns intensiv in den Wahlkampf einmischen“, kündigte Magerl an. Zwar hätten die Flugbewegungen am Moos-Airport 2022 gegenüber dem Corona-Jahr davor um 86,2 Prozent zugenommen. Doch mit 285 000 Flugbewegungen liege man noch immer um 31,7 Prozent unter der Zahl von 2019, präsentierte Magerl die einschlägigen Statistiken. Und 2023? In den ersten beiden Monaten Januar und Februar lägen die Zahlen sogar 35 Prozent unter denen des Jahres 2019. Von rasantem Aufschwung also keine Spur.

Eine erfreuliche Entwicklung konnte Magerl anhand der Frachtzahlen feststellen: Die „Nurfracht“ sei gegenüber 2021 gesunken, die „Beiladefracht“ hingegen gestiegen. Das sei deshalb gut, weil reine Frachtflüge oft in der Nacht abgewickelt werden.

Dass es im Moos nicht so schnell und nicht so steil aufwärts gehe wie von Lammers und FMG behauptet, könne man auch an den Passagierzahlen festmachen, so Magerl: 2022 und in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 sei die Zahl der Auslandspassagiere weniger stark gesunken als die der Inlandspassagiere. Für Magerl steht fest: Videokonferenzen, das Umsteigen auf Züge und ein höheres Klimabewusstsein seien dafür verantwortlich. Inlandsflüge werde es wohl nicht mehr so viele geben wie vor Corona.

Synthetisches Kerosin noch lange Mangelware

Das auch von der Staatsregierung propagierte „grüne“, also synthetisch hergestellte Kerosin sei laut Magerl keine Lösung. „Das kann man vergessen.“ Beispiel: Die Tankfüllung eines A 380 800 entspreche 252 Tagesproduktionen der Anlage in Werlte im Emsland, die solches E-Fuel herstellt. Und auch die Überprüfung des Lärmaktionsplans für den MUC knöpfte sich Magerl vor: Da werden die Daten des Jahres 2015, die die Grundlage im derzeitigen Lärmaktionsplan bildeten, und als es im Moos 380 000 Flugbewegungen gab, mit den Daten des Coronajahres 2021 verglichen, als man nur 153 000 Starts und Landungen zählte. Dass die Regierung folglich zu der Einschätzung gelange, eine Überarbeitung des Lärmaktionsplans sei nicht erforderlich – da könne man nur den Kopf schütteln.

Was die im Oktober anstehende Landtagswahl betrifft, sei Aufgemuckt gerüstet: Man werde mit Veranstaltungen und Infoständen flächendeckend in der Region präsent sein und man werde, sollte er nach Freising kommen, Ministerpräsident Markus Söder mit einer großen Demo empfangen. Auch für eine Aktion direkt am MIC gebe es schon eine Idee – „eine pfiffige Geschichte“, so Magerl. Kurz: Man werde sich einmischen, man werde nachhaken, weil der Planfeststellungsbeschluss für die Startbahn noch immer gültig sei. Man werde sich eben nicht einlullen lassen.

