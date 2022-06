Magische Bilder: Tagblatt-Fotograf Rainer Lehmann stellt im Kloster Fürstenfeld aus

Stellt in Fürstenfeldbruck aus: FT-Fotograf Rainer Lehmann hat in seinem Archiv „gegraben“. © Archiv

FT-Fotograf Rainer Lehmann stellt ab 18. Juni im Kloster Fürstenfeld aus: Bilder, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hat.

Freising/Fürstenfeldbruck – Bereits weit vor ihrer Eingliederung in die Hochschule München im Jahr 2002 war die Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie immer schon die angesagte Adresse für junge Talente gewesen, für die das Arbeiten mit der Kamera eben nicht nur ein Ablichten des Sichtbaren war – sondern eben auch eine Kunstform, für die es Auge und Herz gleichermaßen braucht. An dieser Staatslehranstalt studiert hat unter anderem auch der Fotograf Rainer Lehmann, der seit über 50 Jahren für das Freisinger Tagblatt die Menschen und Geschehen im Landkreis dokumentiert. Für die Ausstellung ehemaliger Absolventen in Fürstenfeldbruck hat er tief in seinem Archiv gesucht und dabei einige seiner Schätze ausgegraben.

Bilder werden geschickt miteinander verknüpft

Die Ausstellung in Fürstenfeldbruck unter dem Titel „Liaison 22“ wirft gewaltige Schatten voraus, denn sie wird alles andere sein als eine einfache Präsentation von fotografischer Kunst ehemaliger Absolventen. Vielmehr schälen sich die Fotografien aus der eigenen Singularität ohne Verlust auf jegliches Alleinstellungsmerkmal, indem die Werke durch eine geschickte Positionierung miteinander in Dialog treten. Heißt: Fotografie an Fotografie, ganze Reihen davon, die dann als Gesamtwerk eine neue und erweiterte Geschichte erzählen.

Damit bedient sich die Regisseurin der Ausstellung, Gabi Wengler, den losen Mechanismen des sogenannten „Found Footage“-Stils, also dem Zusammenfügen von Material, um damit neue Interpretations-Ebenen zu eröffnen. „Liaison 22“ versteht sich so ganz bewusst als ein Projekt, das Verbindungen schafft und zudem ein Statement setzt auf künstlerische Gestaltung innerhalb eines Kollektivs.

Ein Beispiel der erweiterten Interpretation ist das Gesamtwerk „Malerin“ – ein Dreiteiler von Rainer Lehmann, Johannes Braus und Stephan Wagner. Durch die Aneinanderreihung der Bilder (die Schwarzweiß-Aufnahme links stammt von Rainer Lehmann) entsteht plötzlich ein poetisches Panorama mit zahlreichen Deutungsmöglichkeiten. © Archiv

Ein Bilder-Parcours von 73 Meter Länge

Was daraus entstand, ist eine Ausstellung die sich sehen lassen kann und bezüglich ihrem ungewöhnlichen Format ein Novum bietet: 28 Bildsequenzen von insgesamt 19 Absolventen als großformatige Tableaus von bis zu vier Metern Länge können von Interessierten in alle Ruhe bestaunt werden.

Insgesamt durchlaufen die Besucher einen Bilder-Parcours in der Länge von 73 Meter – einem Parcours, der letztendlich immer wieder von neuen traumwandlerische Episoden erzählt, je nach Blickwinkel und der jeweiligen Fokussierung des Betrachters auf Details. Gefördert wird die Ausstellung von der renommierten Alexander Tutsek-Stiftung und der Kulturförderung Bezirk Oberbayern.

Rainer Lehmanns Werk „Malerin“ ist wie ein Leuchtfeuer

Ein wunderbares Beispiel der erweiterten Interpretation zeigt unter anderem das Gesamtwerk der „Malerin“ von Rainer Lehmann, Johannes Braus und Stephan Wagner – allesamt ohne Zweifel einzelne Leuchtfeuer. Durch die Aneinanderreihung entsteht allerdings plötzlich ein überaus poetisches Panorama mit zahlreichen Deutungsmöglichkeiten, geradeso als hätte jemand einzelne Film-Bilder von beispielsweise Truffaut neue zusammengefügt, um ein komplexeres und völlig neues Meisterwerk zu erschaffen. Durch diesen „Schnitt“ erleben die Fotografien ein kleines Wunder – sie erwachen nämlich zum Leben durch die Bewegung des Betrachters.

Was damit aber auch deutlich wird: Lehmann hat ein nuanciertes Gespür für den Moment und das Motiv, arbeitet brillant mit Licht und Schatten und hält damit nicht nur den Augenblick fest, sondern eröffnet durch sein fotografisches Auge den Blick für uns alle auf das Dahinterliegende, das Versteckte.

Immer drückt auch der Künstler auf den Auslöser

Oder anders gesagt: Lehmann fotografiert während seiner Arbeit bei der Heimatzeitung zwar vor allem als Chronist, allerdings drückt dabei auch immer der Künstler mit auf den Auslöser. Jener Künstler, der bei sämtlichen Aufnahmen stets das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen findet, einer, der ruhelos auf der Suche ist nach dem perfekten Moment – und dem perfekten Bild, am besten in Schwarzweiß wie jenes der Malerin Beate Ringenberg. Aufgenommen wurde das beeindruckende Foto der Malerin Ringenberg übrigens in der ehemaligen Freisinger Vimy-Kaserne.

Gut zu wissen

Die Ausstellung „Liaison 22“ ist jeweils an den Wochenenden bis 3. Juli geöffnet. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Vernissage findet am 17. Juni ab 19.30 Uhr statt. Adresse: Kulturwerkstatt Haus 10 im Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck.

Von Richard Lorenz

