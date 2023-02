Unmissverständliche Kernthese von Pax Christi Freising: „Nur Verhandlungen werden den Krieg beenden“

Von: Helmut Hobmaier

Rund 60 Bürgerinnen und Bürger nahmen am Freitagnachmittag an der Mahnwache von Pax Christi auf dem Freisinger Marienplatz teil. © Lehmann

Keine großen Reden oder flammende Appelle: Die Mahnwache von Pax Christi Freising „für die Opfer und gegen den Krieg in der Ukraine“ war ein stilles Gedenken.

Freising - „Auch wenn es zur Zeit naiv erscheint: Nur Verhandlungen werden irgendwann den Krieg beenden!“, lautete die Kernthese der Pax-Christi-Position, die man auf dem Freisinger Marienplatz am späten Freitagnachmittag in Form eines Flugblatts an die rund 60 Teilnehmer verteilt hatte. Man wende sich mit dieser Mahnwache, so Ernst Fischer von Pax Christi Freising, „heute direkt auch an die russische Regierung“.

Bevor gegen Ende das Lied „We shall overcome“ erklang, hatte man ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer verlesen und Ernst Fischer die Teilnehmer begrüßt. Die Botschaft von Pax Christi auf dem verteilten Flugblatt war ein Appell, trotz der Angst, der Wut und der Welle der Empörung, die die Menschen angesichts der russischen Angriffs erfasse, „innezuhalten und nachzudenken“.

Warnung, sich von „Putins zerstörerischer Kriegslogik“ anstecken zu lassen

Vor allem solle man sich fragen, ob die „früheren Gewissheiten“ einer gewaltfreien Grundhaltung der Politik jetzt wirklich nicht mehr gelten sollen? „Wir liefern nun Waffen, immer mehr“, hieß es auf dem Flyer, „eine Aufrüstung in Deutschland wird auf den Weg gebracht. Von einzelnen wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht angedacht. Ist unsere 77-jährige Gewissheit, dass mehr Waffen nur zur Eskalation führen, aber nicht zum Frieden, nun auf einmal falsch? Müssen nicht auch die Länder, die Waffen liefern, die Verantwortung mit übernehmen für immer mehr Leid?“ Gelte nicht wie vor dem Krieg, „dass militärische Gewalt immer abzulehnen ist? Lassen wir uns von Putins zerstörerischer Kriegslogik anstecken und Gewalt wieder als Mittel auch der europäischen Politik neu denken?“

Pax Christi fordert: Die Diplomatie muss immer Vorrang haben!

Diplomatie, so die Forderung von Pax Christi, müsse immer den Vorrang haben, alle Gesprächskanäle offen gehalten werden. Zwar schienen die diplomatischen Bemühungen und das Postulat der Gewaltfreiheit gescheitert und die Hoffnung gestorben. Aber, so Fischer: „Wer die Hoffnung aufgibt, resigniert. Er handelt nicht mehr und lässt die Opfer allein. Er verweigert sich einer Suche nach Lösungen. Wir wollen dagegen ein Zeichen aus der Mitte der Gesellschaft setzen.“ Und noch ein Thema hatte Pax Christi auf der Agenda: Es dürfe nicht sein, dass sich rechte Nationalisten in Deutschland jetzt „neue Friedensbewegung“ nennen und die Friedenstaube für ihre Ziele missbrauchten. Ernst Fischer: „Wir verwahren uns dagegen.“