Mai-Kundgebung in Freising: Kritik an verkaufsoffenen Sonntagen

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Guido Hoyer ist nicht die Rente sicher, sondern die Altersarmut. Auch die horrenden Mietpreise seien eine gesellschaftliche Baustelle. © Lorenz

Kritik an weiteren verkaufsoffenen Sonntagen gab es bei der Maikundgebung in Freising. Und mehr Hilfen für Pflegekräfte wurde gefordert.

Freising – Für mehr Solidarität, Zusammenhalt, würdige Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung auf die Straße gehen und laut werden – das waren die großen Themen der diesjährigen DGB-Kundgebung auf dem Marienplatz. Auch der Wunsch einiger Freisinger Stadträte, einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag einführen zu wollen, stieß beim Tag der Arbeit auf deutliche Kritik. Für Markus Grill von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) wäre das „der erste Schritt in die falsche Richtung“ und letztendlich ein Präludium für das „Malochen bis der Sensenmann kommt“.

Soziale Gerechtigkeit ein Dauerthema

„Soziale Gerechtigkeit hat sich nicht erledigt, es ist und bleibt ein Dauerthema.“ So eröffnete Landrat Helmut Petz die DGB-Kundgebung, zu der am Sonntag um die 40 Freisinger gekommen waren. Dass es Menschen gibt, die kaum von ihrer Arbeit leben können, während andere Milliarden verdienen, ist für Petz „schlichtweg obszön“. Der Arbeiterbewegung und jenen Parteien, die soziale Gerechtigkeit vorantreiben würden, sprach Petz seinen Dank und seine Anerkennung aus.

„Finger weg von der Sonntagsruhe“

„Wir sind alle gefordert, gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, betonte Bürgermeisterin Eva Bönig. Alle, die während der Pandemie die Versorgung am Laufen gehalten hätten wie etwa das medizinische Personal oder die Kräfte der kritischen Infrastruktur, könne man laut Bönig gar nicht viel genug danken. Was Bönig hingegen sauer aufstößt: „Da kommen doch jetzt tatsächlich einige auf die Idee, die Arbeitszeiten flexibler gestalten zu wollen, obwohl viele während der Pandemie an ihre Belastungsgrenzen gestoßen sind.“ Die Idee weiterer verkaufsoffener Sonntage kommentierte Bönig kurz und knapp: „Finger weg von der verfassungsrechtlich verankerten Sonntagsruhe!“ Diesen Wunsch einiger Freisinger Stadträte konnte auch Grill nicht nachvollziehen: „Warum schaffen wir denn nicht gleich alle arbeitszeitlichen Einschränkungen komplett ab? Das hat doch im 19. Jahrhundert auch toll funktioniert.“ Er sagte: „Das Leben besteht eben nicht nur aus Saufen, Fressen und Dauerkonsum.“

Was er auch forderte, ist ein deutlicher finanzieller Ausgleich in Form von Tarifsicherheit für Menschen in der Pflege, die scheinbar nur so lange interessant seien, solange eine Krisensituation bestehe. „Das Klatschen ist verstummt“, sagte Grill, „und es geht erst wieder los, wenn es im Getriebe kracht!“

Solidarität ist jetzt wichtiger denn je

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Guido Hoyer sind Einsparungen durch Umstrukturierungen und die Ausbeutung von Mini-Jobbern „skandalös“. Auch der Blüm-Spruch „Die Rente ist sicher“ sei längst ad absurdum geführt worden und müsse jetzt lauten: „Die Altersarmut ist sicher!“ Eine Baustelle seien auch die horrenden Mietpreise und die zunehmende Tarifflucht von Unternehmen. Was Neli Birks, Betriebsrätin bei Eurotrade, Flughafen München, forderte: „Unsere Welt braucht nicht nur jeden Mitarbeiter, sondern auch den Zusammenhalt.“ Deshalb sei Eines wichtiger als je zuvor: „Solidarität, Zusammenhalt und Organisation – für eine besser Zukunft.“

Ein großes Thema war natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Für Guido Hoyer gelte hier nur ein Statement des DGB, das alle Anwesenden teilten: „Stoppt den Krieg – jetzt!“

Von Richard Lorenz