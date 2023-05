Mit Zitat von Bertolt Brecht: Auch Landrat Helmut Petz wendet sich an die Demonstranten in Freising

Auch Landrat Helmut Petz (l.) sprach zu den rund 40 Demonstranten auf dem Freisinger Marienplatz. Deutliche Worte fand er bezüglich des Wohlstands im eigenen Land. © Lorenz

Während andernorts Maibäume aufgestellt wurden, erinnerten am Freisinger Marienplatz die Redner daran, weshalb der 1. Mai so wichtig für die Arbeitnehmer ist.

Freising - Bei der DGB-Kundgebung unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ am Montag in Freising wurden deutliche Worte gefunden. Auch von Landrat Helmut Petz, der dafür sogar Bertolt Brecht zitierte.

Maibäume spielten keine Rolle. Das Anliegen der Redner am Marienplatz war ein gänzlich anderes – nämlich der Aufruf zur Solidarität und die Stärkung der Arbeitnehmer. Auf den Punkt brachte es einleitend Bürgermeisterin Eva Bönig, der es trotz ihres Geburtstags wichtig war, sich für die Arbeitnehmer stark zu machen: „Der 1. Mai ist ein Feiertag – der Tag der Arbeit. Ein Tag des tiefen, ehrlichen Bekenntnisses zur Freiheit, zum Frieden und zur sozialen Gerechtigkeit. Das sollen wir nicht vergessen!“ Durch den jüngsten Tarifabschluss hätten die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes erfahren, dass sie gesehen und wertgeschätzt werden, so Bönig. Wenngleich, und das betonte sie: „Ich bin mit dem Abschluss nicht zufrieden!“

Bönig: Beschäftigte „brennen“ trotz aller Probleme für ihre Aufgaben

Lob gab es von ihr erneut für die Beschäftigten „quer durch alle Bereiche“: „Die Menschen gehen nicht selten bis an ihre Grenzen und darüber hinaus, weil es brennt – weil sie trotz aller Problemlagen für ihre Aufgaben brennen, die unser Miteinander in Freising mitbestimmen!“

Was Landrat Helmut Petz diesbezüglich zitierte: „Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich“ – ein Text von Bertolt Brecht. Deutliche Worte fand er auch bezüglich Wohlstand im eigenen Land, der keineswegs von Solidarität stamme: „Uns geht es nur so gut, weil wir Rohstoffe zusammenräubern!“ Was ihm auch wichtig ist, sei der stetige Austausch mit der Personalvertretung, um zu erreichen, dass sich Beschäftigte in der Arbeit wohl fühlen und sich damit auch identifizieren können.

DGB-Kreischef ist überzeugt: „Tariferhöhungen verdanken wir nicht dem Wohlwollen der Arbeitgeber, sondern den Streikenden“

Woran einleitend der DGB-Kreischef für Freising und Erding, Guido Hoyer, auch erinnern wollte: An die Maikundgebungen in Freising während des Dritten Reiches, als statt Gewerkschafter, die es da ja längst nicht mehr gab, Arbeitgeber zu Reden geladen worden waren. Für Hoyer bedeute das Motto „Ungebrochen solidarisch“ deshalb auch: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg – auch wenn es immer noch Leute gibt, die solche Zeiten wieder haben wollen!“ Ein Problem, das Hoyer ausformulierte: „Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander – und irgendwann können sich die Leute die Gebühren für etwa Kitas nicht mehr leisten.“ Was für Hoyer aber völlig klar ist: „Die Tariferhöhungen verdanken wir nicht dem Wohlwollen der Arbeitgeber, sondern den Streikenden.“

„Mit großer Entschlossenheit“ will Carolin Hofer, Personalratschefin im Landratsamt, Angriffen auf das Streikrecht entgegentreten. © Lorenz

Eine klare Ansage in Richtung Arbeitgeber gab es auch von der Personalratsvorsitzenden im Landratsamt, Carolin Hofer: „Es sind nicht die Streiks, die das Land lahmlegen, sondern es sind die Fehler der letzten 25 Jahre, nämlich Personalabbau und Einsparungen.“ Auch auf das Ansinnen der Arbeitgeber, das Streikrecht einzuschränken, hatte sie die passende Antwort: „Wir werden jedem Angriff auf das Streikrecht mit großer Entschlossenheit entgegentreten!“

Dass schlichtweg zusammen mehr bewegt werden kann, zeige sich laut der Personalratsvorsitzenden der Stadt Freising, Monika Zauner, am aktuellen Beispiel von Maibaum-Dieben – hier gäbe es nämlich Gemeinschaft, Vertrauen und Solidarität. Und das sei eben auch in der ganzen Gesellschaft nötig – gelebte Solidarität ohne Individualisten und Egoisten. Rund 40 Demonstranten haben an der Kundgebung teilgenommen.

