Mammutprojekt Meichelbeck-Schule Freising: Jetzt ist die Sporthalle dran

Von: Andreas Beschorner

Der Terminplan zur Ertüchtigung der Karl-Meichelbeck-Realschule (Bild) sieht als zweiten Bauabschnitt die Sanierung der Sporthalle und der Lehrschulküche vor. © Archiv: Lehmann

Die Sanierung der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising geht in die nächste Runde: Bald sind Sporthalle und Lehrküche dran.

Freising – Sanierung, Ertüchtigung, Modernisierung – der Unterhalt von Gebäuden weiterführender Schulen ist Aufgabe des Landkreises. Die Palette dessen, was man in die Häuser investieren muss, ist groß, wie jetzt im Schulausschuss deutlich wurde. Da ist es in einem Fall mit 315 000 Euro getan, im anderen sind fast 19 Millionen Euro fällig.

Die Kosten

Es ist ein Mammutprojekt, das 2021 beschlossen wurde und insgesamt – verteilt auf vier Jahre – 18,9 Millionen Euro kosten dürfe: die brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung in Teilbereichen der Karl-Meichelbeck-Realschule.

Der Stand der Dinge

Zum Stand der Dinge gab es nun einen Bericht vor den Mitgliedern des Schulausschusses: Der Bauabschnitt 1, die Sanierung der Tiefgarage, sei termingerecht abgeschlossen, die Tiefgarage im Dezember 2021 wieder dem Nutzer übergeben worden.

Der Terminplan

Der Terminplan sieht nun als zweiten Bauabschnitt (die Arbeiten sollen zwischen 15. Juli und 15. September laufen) die Sanierung der Sporthalle und der angrenzenden Lehrschulküche samt Nebenräumen vor. Bauabschnitt 3 soll dann zwischen Februar 2023 und März 2024 erfolgen, Bauabschnitt 4 zwischen Februar 2024 und September 2024, Bauabschnitt 5 in den letzten beiden Dezemberwochen des Jahres 2024.

Die Kostenrechnung

An der Kostenberechnung, die bei 18,9 Millionen Euro schloss, habe sich bis jetzt nichts geändert, hieß es im Schulausschuss. Zudem gab es eine gute Nachricht zu vermelden: Bisher war man von einer Förderung durch die Regierung in Höhe von 5,16 Millionen Euro ausgegangen. Ein aktueller Bescheid habe nun aber einen Zuschuss in Höhe von etwas über sechs Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Und noch ein Thema

Um andere finanzielle Dimensionen ging es im Schulausschuss, als man sich mit der Modernisierung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Gebäudeleittechnik beim Sonderpädagogischen Förderzentrum in Pulling beschäftigte. Nach 18 Jahren, in denen die Systeme inzwischen im Einsatz sind, würden immer mehr Komponenten ausfallen, teilweise seien Ersatzteile nicht mehr lieferbar. Serviceeinsätze seien deshalb kompliziert und kostspielig. Fazit der Verwaltung: „Der vollständige Austausch wird daher dringend empfohlen.“ Und dieser Empfehlung folgte der Schulausschuss einstimmig und machte dafür 315 000 Euro locker.

