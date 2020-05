Mann zerstört in Freising das eigene Auto

Ein Münchner Autofahrer hat seinen eigenen Wagen zerstört. Erst durch einen Unfall. Dann, indem er danach weiterfuhr.

Freising– Einen sehr stark beschädigten Opel Astra entdeckte eine Polizeistreife am Samstag gegen zwei Uhr früh auf einem Firmengelände in der Mainburger Straße in Freising. Die Front war massiv beschädigt, ein Reifen von der Felge gezogen, eine Seitenscheibe zerbrochen – und der Fahrer stand neben dem demolierten Pkw. Als die Beamten den Mann ansprachen, zeigte er sich sehr wortkarg, was wohl an seiner Alkoholisierung lag: Ein Test ergab 1,52 Promille.

Was war da passiert?

Die Ursache für die Fahrzeugschäden fand die die Streife an der Autobahnausfahrt Freising-Ost. Hier war der Münchner (43) links von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten überfahren, auf 300 Meter Länge einen Grünstreifen durchpflügt und hatte es dann wieder auf die A 92 geschafft. Dann fuhr der Betrunkene auf der Felge bis in die Stadtmitte von Freising. Den Münchner erwarten nun mehrere Strafverfahren, etwa wegen Verkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden: mehrere tausend Euro.

