Marketa Lübben aus Freising sorgt für Ordnung „Durchs Ausmisten wird der Kopf frei“

Von: Magdalena Höcherl

Expertin im Ausmisten: Markéta Lübben aus Freising arbeitet als Ordnungscoach. Ihr wichtigster Tipp: Nur Sachen behalten, an denen man Freude hat. © Lehmann

Ordnungscoach Markéta Lübben will Menschen mit einem neuem Projekt helfen: Sie arbeitet als Ordnungs-Coach in der Domstadt und im Großraum München.

Freising – „Ordnung ist das halbe Leben.“ Für Markéta Lübben aus Freising ist dieser Spruch keine Binsenweisheit. Sie arbeitet als Ordnungs-Coach in der Domstadt und im Großraum München – und ihre Hilfe ist aktuell gefragter denn je. Weil sich die aber nicht jeder leisten kann, hat sie gemeinsam mit 50 anderen „Ordnungscoachies“, wie sie sich selbst nennen, ein gemeinnütziges Projekt ins Leben gerufen. Was dahinter steckt, wie sie arbeitet und warum aufräumen mehr ist als nur Ordnung im Zuhause zu schaffen, erklärt die 52-Jährige im Interview.

Frau Lübben, aufräumen lernt eigentlich schon jedes Kind. Warum braucht es dafür einen Coach?

Aufräumen ist nicht gleich aufräumen. Kinder lernen leider schon sehr früh, dass sie aufräumen müssen und dadurch nehmen sie das Aufräumen als eine lästige Pflicht wahr. Sie lernen jedoch nicht, wie sie es richtig machen können und warum es wichtig ist. Ordnung ist wie jede andere Tätigkeit erlernbar. Auch wenn Ordnung sehr individuell ist, gibt es allgemein bewährte Grundsätze und Ordnungsroutinen. Es geht nicht nur darum, dass nichts unnötig rumliegt, sondern dass man den Platz, den man hat, sinnvoll nutzt. Ich helfe dabei, auszumisten, zu strukturieren und dabei, neue Routinen zu entwickeln, um die Ordnung auch beizubehalten. Das ist gerade dann wichtig, wenn der Alltag fordernd ist oder man sich gerade in einer schwierigen Lebensphase befindet.

Wieso ist das Ausmisten gerade dann sinnvoll?

Struktur und Ordnung im eigenen Zuhause zu haben, spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld und hilft dabei, den vorhandenen Platz besser zu nutzen. Durch das Ausmisten wird auch der Kopf frei, man schärft den Blick für das Wesentliche. Wir leben in einer so materiellen Gesellschaft, werden erschlagen vom Konsum. Wer Ordnung hält, konsumiert letztlich auch bewusster und nachhaltiger. Und er besinnt sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben – und das sind letzten Endes nicht die Dinge, die man besitzt.

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?

Das Wichtigste ist, das Warum zu verstehen. Warum ist jemand unordentlich? Warum sammelt jemand Sachen an oder öffnet die Post nicht? Natürlich gibt es die Leute, die ein neues Ordnungssystem für die Speisekammer wollen und damit dann zufrieden sind. Aber bei den meisten geht es tiefer.

Was bedeutet das?

Der erste Schritt ist immer das Ausmisten. Es geht nicht immer zwingend darum, dass man reduzieren muss – das kommt immer auf den verfügbaren Raum an. Es geht vor allem darum, sich über die Beziehung zu den Dingen, die man besitzt, klar zu werden. Dabei setzt man sich zwangsläufig mit der eigenen Vergangenheit auseinander. Das ist oft sehr emotional.

Wer bittet Sie um Hilfe?

Das ist unterschiedlich, aber 98 Prozent sind Frauen. Sie beschäftigen sich sehr mit Ordnung – sowohl äußerlich als auch innerlich. Wenn Männer sich melden, geht es viel um den Bereich Homeoffice. Ich halte auch Firmenvorträge zum Thema Ordnung am Arbeitsplatz, da sind dann auch viele Männer dabei. Auffällig ist, dass sich viele Klienten dann melden, wenn für sie ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Etwa, wenn die Kinder ausziehen oder die Eltern sterben. Letzterem will ich künftig noch mehr Raum geben.

Warum ist Ihnen das wichtig?

Die meisten Menschen wissen nicht, wie man ein Haus auflöst. Nicht falsch verstehen: Ich mache keinen Entrümpelungsservice, dafür gibt es andere Unternehmen. Aber ich möchte eine Hilfestellung geben – und das am besten vorsorglich. Vererben ist ein unbeliebtes Thema, aber es ist wichtig, alles geregelt zu haben. Ich möchte meinen Kindern nicht zumuten, sich irgendwann einmal mit meinem Sammelsurium auseinandersetzen zu müssen. Diese Verantwortung haben Eltern.

Durch die Corona-Lockdowns haben die Menschen viel Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbracht. Merken Sie das?

Ja, die Pandemie hat die Aufmerksamkeit enorm auf das eigene Zuhause gelegt. Noch immer ist vor allem ein ordentliches Homeoffice ein großes Thema, wenn ich Leute berate. Was praktisch ist: Die Menschen sind Online-Hilfsangeboten gegenüber offener geworden. Jetzt kann ich auch über Video mit den Kunden aufräumen.

Haben Sie einen Ratschlag, den Sie immer geben?

Es ist wichtig, dass man nur Sachen behält, an denen man Freude hat. Warum sollte ich mich mit Dingen umgeben, die mich runterziehen?

Gemeinsam mit 50 anderen Ordnungscoaches haben Sie nun ein Pro-Bono-Projekt ins Leben gerufen. Was hat es damit auf sich?

Wir Ordnungsexperten haben uns zusammengeschlossen, um einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag zu leisten. Immer wieder werden wir von Menschen kontaktiert, die unsere Hilfe gerne in Anspruch nehmen würden, es sich aber nicht leisten können. Das tut mir sehr leid, gerade wenn es zum Beispiel Alleinerziehende oder Familien mit vielen Kindern sind, die auf engem Raum wohnen, aber auch ältere Menschen, die alleine sind und denen ihre Umgebung etwas über den Kopf wächst. Daher haben wir dieses Pro-Bono-Projekt angestoßen.

Wie funktioniert das?

Wer möchte, kann sich per Mail an info@ordnungsfaden.de melden und seine Situation schildern. Dann wird entschieden, welche dieser Härtefälle unsere Dienste kostenfrei in Anspruch nehmen können. Natürlich ist das Ganze völlig diskret. Aufräumen und ausmisten ist schambehaftet. Bei meiner Arbeit bekomme ich sehr private Einblicke. Es kostet daher Überwindung, sich überhaupt Hilfe zu holen. Doch diejenigen, die den Schritt wagen, werden belohnt.

Interview: Magdalena Höcherl

