Markt stabilisiert sich: Arbeitslosigkeit in Region und Landkreis Freising geht zurück

Gute Nachrichten: Die Arbeitslosenquote ist im April gesunken. © Rainer Jensen/dpa

Die Arbeitslosenquote in Freising ist im April auf 2,3 Prozent gesunken. Verschiedene Gruppen profitieren vom April-Trend. Und viele Ausbildungsstellen noch vakant.

Freising – „Die Richtung stimmt.“ So kommentiert Katja Kürmaier, stellvertretende Chefin der Arbeitsagentur, den Arbeitsmarktbericht für April. Wichtigste Botschaft: Die Zahl der Arbeitslosen ging in den Landkreisen Freising, Ebersberg, Erding und Dachau erneut zurück.

So zählte die Agentur für Arbeit Freising im April in ihrem Bezirk 7756 Arbeitslose, 399 Frauen und Männer weniger als im März. Die Arbeitslosenquote sank im April 2022 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent. Zum Vergleich: Im April 2021 lag sie bei 2,7 Prozent, im April 2019 – im Jahr vor der Pandemie – errechnete sich eine Quote von 1,8 Prozent.

Auswirkungen des Krieges noch nicht absehbar

„Die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt stabilisiert sich weiter“, erläutert Kürmaier. Besonders positiv sei dabei, dass von diesem Trend in den letzten Wochen ganz verschiedene Personenkreise profitierten: Frauen wie Männer, Jüngere wie Ältere, Personen mit und ohne Migrationshintergrund. „Ob und inwieweit wirtschaftliche Belastungen der regionalen Unternehmen – bedingt durch den Krieg in der Ukraine – sich auch auf die Beschäftigung auswirken, bleibt abzuwarten. Bisher gingen nur vereinzelt Beratungsanfragen zur Kurzarbeit von betroffenen Firmen bei uns ein“, ergänzt Katja Kürmaier.

Die weiterhin gute Aufnahmefähigkeit des regionalen Arbeitsmarktes spiegelt sich auch in der Personalnachfrage wieder: Diese stieg im April erneut leicht an. So meldeten die Unternehmen der Arbeitsvermittlung 1026 offene Stellen, 48 mehr als im März. Damit befanden sich im April insgesamt 6032 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur. Personal nachgefragt wurde unter anderem für das Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit – hier waren 1445 Stellen vakant. Das produzierende Gewerbe suchte Mitarbeitende für 1358 Stellen. Im Bereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus waren 986 offene Stellen gemeldet.

Vor einem Jahr lag die Freising-Quote noch bei 2,9 Prozent

Im Landkreis Freising ist für April ebenfalls ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu vermelden. Insgesamt waren bei der Agentur im Frühlingsmonat 2631 Personen arbeitslos gemeldet, 120 Frauen und Männer weniger als im März. Damit sank die Arbeitslosenquote im Landkreis um 0,2 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Vor einem Jahr errechnete sich eine Quote von 2,9 Prozent, im April 2019 lag sie bei 2,0 Prozent.

Die Freisinger Unternehmen meldeten der Agentur im April 388 neu zu besetzende Arbeitsstellen und somit 13 Stellen mehr als im Vormonat. Insgesamt befanden sich zuletzt 2029 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2021 sind sieben Monate vergangen. In dieser Zeit meldeten die Betriebe 995 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis. Das waren 124 Stellen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 616 Ausbildungsstellen waren im April noch vakant. Zeitgleich nahmen 739 ausbildungsinteressierte Jugendliche das Beratungsangebot der Agentur wahr (23 weniger als im April 2021). Davon waren jetzt noch 339 junge Leute auf der Suche nach einer beruflichen oder schulischen Perspektive.

