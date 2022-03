Marktbesucher spenden 2550 Euro für Ukraine-Nothilfe - auch Starkbierfest führt zu Hilfsgeldern

Über 2550 Euro für die Ukraine freuten sich (v. l.) Herbert Kassecker (Gewürzestand), Sabine Kronauer (Gemüsestand), Nadine Knauf (Mediterane Spezialitäten), Norbert Baumgartner (Gärtnerei) und Walter Kronauer (Gemüsebau). © Lehmann

Weiterhin spenden die Bürgerinnen und Bürger viel Geld, um der Ukraine zu helfen. Am Wochenende stiegen zwei weitere Aktionen.

Freising – Die Spendenboxen haben sich als gute Idee erwiesen: An den vergangenen beiden Markttagen des Grünen Wochenmarkts in Freising hatten die Standbetreiberinnen und -betreiber eine Sammelaktion zugunsten der Ukraine-Nothilfe der „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ durchgeführt. Und das mit großem Erfolg.

Insgesamt kamen 2550 Euro zusammen, teilte Stadtpressesprecherin Christl Steinhart mit. „Mit der Gemeinschaftsaktion wollte die Marktgemeinschaft ihren Kundinnen und Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, die notleidende ukrainische Bevölkerung über die Ukraine-Nothilfe finanziell zu unterstützen“, erläutert sie. Die Marktbesucherinnen und -besucher spendeten dabei an den beiden Markt-Vormittagen stolze 2550 Euro.

Die Aktiven um die engagierten Marktleute Norbert Baumgartner sowie Walter und Sabine Kronauer bedankten sich im Rahmen der Spendenbekanntgabe am Samstagvormittag in der Innenstadt bei allen, „die die Aktion so großzügig unterstützt haben“, betont Christl Steinhart. „In erster Linie gilt ihr Dank bei allen aufmerksamen Spenderinnen und Spendern, aber auch den Kolleginnen und Kollegen vom Wochenmarkt, die die Spendenboxen aufgestellt und die Aktion damit überhaupt erst möglich gemacht haben.“

Die Organisatoren des Freisinger Vereins Frohsinn stießen beim Starkbierfest im Grünen Hof mit Bruder Robert Müller (2.v.l.) und Freisings Festreferenten Anton Frankl (2.v.r.) an. © Lehmann

Nach dem nun erfolgten Kassensturz wird das Geld der Ukraine-Hilfsaktion unter dem Dach von „Deutschland hilft“ umgehend überwiesen.

Der Verein „Frohsinn“ stellte sein erstes Starkbierfest im Grünen Hof nach zwei Jahren Corona-Pause ebenfalls unter das Motto „Solidarität mit der Ukraine“. Der Eintritt war frei, jedoch wurde in Absprache mit Wirtin Natasa Mavric um eine freiwillige Spende für die Ukraine-Hilfe gebeten – denn: Robert Müller, gebürtiger Lerchenfelder, der vor kurzem aus seinem ukrainischen Kloster in Lwiw ausgeflogen wurde, ist Mitbruder des dortigen Redemptoristen-Ordens.

Das Fest startete allerdings mit einem kleinen Hindernis: Das Hofbrauhaus hatte aufgrund der Pandemie und der daraus resultierenden geringen Nachfrage nach Fassbier die Produktion verringert und konnte daher bis Veranstaltungsbeginn das beliebte Starkbier im Fass nicht liefern, der Anstich entfiel. Selbstverständlich rauschte das süffige Bier aus dem normalen KEG-Gebinde. Die Isar Buam (im Hintergrund) lieferten dazu die passende Musik. (ft)