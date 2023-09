Martin Gaissmaier hat weit über 300 junge Menschen ausgebildet - Hier gibt er Azubis und Firmen Tipps

Von: Magdalena Höcherl

Ausgezeichneter Ausbilder: Martin Gaissmaier (M.) bekam für sein Engagement in der Ausbildung des Berufsnachwuchses von Prof. Rudolf Klingshirn (l.), Direktor des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (VGL) Bayern) und Gerhard Zäh (Präsident VGL Bayern) den großen Bayerischen Löwen überreicht. © privat

Seit 36 Jahren Ausbilder und nun ausgezeichnet: Martin Gaissmaier aus Freising erklärt, wie Betriebe guten Nachwuchs bekommen - und worauf er bei Azubis achtet.

Freising – Am 1. September, startet das neue Ausbildungsjahr. Laut Arbeitsagentur waren im Landkreis Freising aber Anfang August noch viele Lehrstellen unbesetzt. Martin Gaissmaier von der gleichnamigen Freisinger Firma für Garten- und Landschaftsbau muss sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung, Chefbauleiter und Ausbildungsleiter und hat in 36 Jahren weit über 300 junge Menschen ausgebildet. An diesem Freitag starten die nächsten sieben. Im Interview erklärt der 64-Jährige, worauf er als Ausbilder den Fokus legt, wie wichtig der persönliche Austausch ist und was Betriebe den Arbeitskräften von morgen bieten müssen.

Freisinger Tagblatt: Herr Gaissmaier, Sie haben für Ihr Engagement als Ausbildungsleiter und Ihre langjährigen Ehrenämter in verschiedensten Gremien erst kürzlich den großen Bayerischen Löwen erhalten, die höchste Auszeichnung, die es in Ihrem Berufsstand gibt. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Martin Gaissmaier: Die Ausbildung von Nachwuchskräften ist für mich und unseren gesamten Betrieb eine Herzensangelegenheit – und sie ist Chefsache. Azubis laufen bei uns nicht so nebenbei mit, sondern es gibt für jeden und jede einen individuell auf ihn oder sie abgestimmten Plan, nach dem die Auszubildenden gefordert, aber vor allem auch gefördert werden. Gerade wenn die Azubis, wie in diesen Tagen, loslegen, legen wir Wert darauf, dass sie zunächst einmal den ganzen Betrieb und alle Ansprechpartner kennenlernen. Denn der Start, sei es in die Lehre, ins Praktikum oder ins Studium, ist prägend. Wir möchten, dass sich unsere Azubis vom ersten Tag an wohlfühlen – und dass das auch an allen weiteren Tagen so bleibt.

Was macht ein Unternehmen zu einem guten Ausbildungsbetrieb?

Da spielen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Ich finde es wichtig, dass es eine klare Struktur gibt, damit die Azubis genau wissen, was sie wann lernen und wie sie das gemeinsam mit unseren engagierten Ausbildern bewerkstelligen. Das führt schon zum zweiten Punkt: Eine gute Betreuung ist elementar. Bei uns hat jeder Azubi einen festen Ansprechpartner – der auch nur für diese eine Person zuständig ist, und zwar während der gesamten dreijährigen Ausbildung. Wir legen auch Wert darauf, das Wissen aus der Berufsschule und der Praxis in Extraeinheiten zu vertiefen. Außerdem organisieren wir Projektarbeiten und Thementage in Kooperation mit einer anderen Firma. Dass sich die Azubis austauschen können, ist wertvoll.

Wie wichtig ist Ihnen der persönliche Dialog mit den Azubis?

Der ist mir sehr wichtig, denn die Auszubildenden müssen gehört werden. Daher führe ich selbst mit ihnen regelmäßig Gespräche, in denen nicht nur ich Feedback gebe, sondern auch die Azubis berichten, was gut oder nicht so gut läuft. Diese Transparenz ist elementar. Oft werden Azubis als billige Arbeitskräfte gesehen. Das finde ich verwerflich. Und es ist falsch: Junge Menschen auszubilden, ist viel Arbeit – wenn man es richtig macht.

Ist es im Laufe der Jahre schwieriger geworden, Nachwuchs zu finden?

Insgesamt gesehen bestimmt. Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen treiben viele Branchen um. Da haben wir Glück, denn im Garten- und Landschaftsbau ist das anders. Gerade mit Blick auf den Klimawandel sind Themen wie Biotope schaffen oder Städte begrünen voll im Trend. Vor allem junge Menschen sind diesen Fragen gegenüber offener, als ihnen oft unterstellt wird. Was man allerdings auch in unserer Branche merkt: Man muss mit der Zeit gehen, um für den Nachwuchs attraktiv zu sein.

Gelingt Ihnen das?

Ja, denn wir haben tatsächlich keine Nachwuchsprobleme. Dieses Jahr fangen sieben junge Männer und Frauen ihre Ausbildung zu Landschaftsgärtnern und -gärtnerinnen an. Damit haben wir insgesamt 18 Azubis. Das ist eine ordentliche Zahl. Und noch mehr freut mich, dass von diesen 18 ein Drittel Frauen sind. Das ist für unseren Berufsstand eine gute Quote, und ich unterstütze es sehr, dass sich auch immer mehr junge Frauen für diesen Beruf interessieren. Denn sie bringen noch einmal eine andere Perspektive mit ein. Frauen sind oft kreativer. Und wir brauchen alle diese Menschen auch nach ihrer Ausbildung – und zwar dringend.

Was müssen Ausbildungsbetriebe heutzutage bieten, um Bewerberinnen und Bewerber anzuziehen?

Zuallererst muss man eine Top-Ausbildung anbieten. Ob das gelingt, spricht sich selbstverständlich schnell rum. Außerdem ist ein tolles Betriebsklima wichtig, die Leute sollen ja gerne jeden Tag in die Arbeit gehen. Und natürlich ist es notwendig, dass man Azubis eine Perspektive bietet. Bei guten Leistungen garantieren wir zum Beispiel die Übernahme nach der Ausbildung. Und auch danach fördern wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter. Dazu kommt noch Essenzielles wie das Thema Digitalisierung.

Zum einen die Ausrüstung mit Technologien in der Vermessung und Maschinensteuerung, die das Arbeiten erleichtern – etwa auch Tablets auf der Baustelle. Zum anderen legen wir auch als Firma Wert auf einen guten Auftritt online und in den Sozialen Medien. Denn so erreichen wir die jungen Menschen. Und eine weitere wichtige Perspektive für junge Berufseinsteiger ist die Frage, wie es in einem Unternehmen in der Zukunft weitergeht. So bin ich sehr froh, dass unsere junge Generation in der Geschäftsleitung mit Matthias, Laura und Max Gaissmaier diese Themen so erfolgreich nach vorne bringt.

Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Azubi mitbringen sollte?

Wir freuen uns über einen guten Mix aus technischem Verständnis und Kreativität, außerdem sollten die Leute gerne in der Natur sein und im Freien arbeiten. Unabhängig von der Branche ist es natürlich wichtig, dass die Auszubildenden interessiert sind und bereit, sich voll einzubringen. Unsere Aufgabe als Ausbilder ist es, die Leute nicht nur zu motivieren, sondern auch zu begeistern. Dann ist der Erfolg sicher – auf beiden Seiten.

