Freising – Der Streit eskalierte schnell: Eine Diskussion zwischen zwei Freisingern und sechs Hamburgern hat sich derart zugespitzt, dass sie in eine Massenschlägerei ausgeartet ist. Weil die beiden Freisinger dabei verletzt wurden, ermittelt die Kripo Erding nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Am Samstag gegen 2 Uhr kam es in der Domstadt an der Abfahrt von der Isarstraße zur Dr.-von-Daller-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen aus dem Raum Hamburg und zwei 19 Jahre alten Freisingern. „Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei trafen die Beteiligten zur Tatzeit zufällig aufeinander“, heißt es von Seiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung, „in deren Verlauf mehrere Personen aus der Gruppe auf die am Boden liegenden Freisinger einschlugen“. Die beiden wurden ins Klinikum gebracht, konnten aber nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen werden.

Zeugen werden gebeten, die Kripo zu kontaktieren

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei den Schlägern vermutlich um fünf Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 32 Jahren. Weil ihr Flug nach Italien ausgefallen war, hatte sich die Gruppe aus Norddeutschland in der Nacht zum Sonntag in Freising aufgehalten. Im Laufe des Sonntags setzten sie ihre Reise vom Flughafen aus fort.

Der Grund für die Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf sind derzeit noch unklar. Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. ft

