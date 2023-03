Wieder zu Hause in Freising: Christian Mattmann ist jetzt der Chef im Staatlichen Bauamt

Teilen

Lauter zufriedene Gesichter: (v. l.) Staatsminister Florian Herrmann, der neue Baudirektor Christian Mattmann, sein Vorgänger Hans Jörg Oelschlegel und Andreas Kronthaler, leitender Baudirektor des Staatlichen Bauamts Freising. © Lehmann

Neuer Baudirektor im Staatlichen Bauamt Freising ist ein Altbekannter: Christian Mattmann übernimmt den Staffelstab von Hans Jörg Oelschlegel.

Freising – Die Vorsitzende des örtlichen Personalrates, Ulrike Friedrich, fasste den fliegenden Wechsel im Staatlichen Bauamt Freising mit einem Satz prägnant zusammen: „Auf Wiedersehen, Herr Oelschlegel, und Willkommen, Herr Mattmann!“

Vier Jahre lang lenkte Hans Jörg Oelschlegel als Baudirektor die Geschicke des Staatlichen Bauamts Freising, am Freitag wurde er nun feierlich verabschiedet. Den Staffelstab weiter gibt Oelschlegel nahtlos an Christian Mattmann, für den der neue Job am Staatliche Bauamt sowieso wie ein Heimkommen ist: Mattmann hat vor seinem beruflichen Ausflug in die Staatskanzlei lange in Freising gearbeitet.

Die Abschiedsreden

So folgten auf lobende Abschiedsreden am Campus Weihenstephan erwartungsvolle Worte der Begrüßung, während der Tenor der Veranstaltung im Grunde ein einfacher war: Das Staatliche Bauamt ist wichtiger denn je, allerdings würden auch hier schlichtweg immer mehr Fachkräfte fehlen, um die steigenden Anforderungen schultern zu können.

„Ja, wir haben offene Planstellen und eine hohe Fluktuation“, bestätigte einleitend der Behördenleiter des Staatlichen Bauamts Freising, Andreas Kronthaler. Deshalb folgte sofort seine Entschuldigung an alle anwesenden Bürgermeister des Landkreises: „Es ist kein böser Wille von uns, wenn Projekte länger dauern.“ Umso glücklicher sei deshalb der Umstand, dass mit Mattmann jemand ans Bauamt komme, der bereits lange Jahre dort gearbeitet habe, und zwar als Abteilungsleiter, wie Staatsminister Florian Herrmann ausführte. Und weil das Bauamt per se fundamental wichtig sei, wäre auch ein kleiner Festakt zur Verabschiedung und zur Begrüßung laut Herrmann durchaus angebracht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Sie sind ja oft der Böse für die Kommunen“, sagte Herrmann, gerade wenn halt was nicht so laufen würde, wie es die Gemeinden gerne hätten. Umso größer war das Lob des Staatsministers: „Sie machen alle ihre Sache toll!“, und weiter: „Sie prägen das Landschaftsbild der Region und tragen dazu bei, dass der Landkreis Freising attraktiv bleibt!“

Straßen sind notwendig

Gerade die Mischung zwischen städtischer und ländlicher Struktur sei laut Sabine Kahle-Sander, Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern, ja gar nicht so einfach zu bedienen – etwa in puncto Straßenbau und Mobilitätserschließungen. Umso wichtiger seien deshalb ihrer Meinung nach engagierte und fähige Kräfte wie der scheidende und neue Bauamtsleiter, denn eines stehe laut Kahle-Sander fest: „Wir brauchen weiterhin Straßen, denn von 100 Prozent Flugtaxis sind wir weit entfernt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Professor Wolfgang Wüst vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: „Gerade die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig das Auto für den Einzelnen ist. In Bayern leben ja 60 Prozent der Menschen auf dem flachen Land – und diese sollen frei entscheiden können, welche Mobilitätsform für sie die beste ist.“ Sein Resümee: „Wir brauchen Asphalt – ob nun für Carsharing, Busse oder den Individualverkehr.“ Und auch das betonte Wüst: „Neuesten Berechnungen nach wird der Güterverkehr auf der Straße bis zu 50 Prozent zunehmen.“

Lob des Landrats

Lob gab es auch von Landrat Helmut Petz: „Wir haben eine gute Struktur aufgebaut, etwa mit Straßenbau-Konferenzen.“ In puncto Fahrradschnellweg sei Oelschlegel ein perfekter „Verfahrenslotse“ für den Landkreis gewesen und hätte diesbezüglich zahlreiche Perspektiven aufgezeigt. „Ich will jetzt nicht blasphemisch werden, aber ich sag es ganz einfach: Herr Oelschlegel, wir schließen sie weiterhin in unsere Gebete ein.“ Für Oelschlägel, der ins Staatsministerium wechselt, waren vor allem die großen Projekte des Landkreises ein Highlight, darunter auch die Ost-West-Umfahrung. Er weiß aber auch eines: „Im Bauamt ist es wie beim Fußball, der Trainer gibt zwar die Taktik vor, die Tore werden aber von der Mannschaft geschossen.“

„Die Mobilitätsmacher“

Sein Nachfolger Mattmann betonte: „Wir sind die Mobilitätsmacher.“ Um alle Herausforderungen der Zukunft trotz akuten Fachkräftemangels zu meistern, wolle er zusammen mit den Kommunen an den besten Lösungen arbeiten. Was Mattmann allerdings am glücklichsten machte: „Ich hab hier im Bauamt mein halbes Berufsleben verbracht, jetzt bin ich wieder zu Hause.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.