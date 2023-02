„Das Personal in Kitas arbeitet sich auf“: MdL Johannes Becher benennt Probleme in der Kinderbetreuung

Von: Andrea Beschorner

In Kindertagesstätten herrschen nicht erschwerte Arbeitsbedingungen. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal. © Arne Dedert/DPA

MdL Johannes Becher hat viele Lösungsvorschläge für die Probleme in Kindertageseinrichtungen. Im Interview zeigt er seine Ansätze auf.

Landkreis – Personalmangel ist das Hauptproblem, das in Kindertageseinrichtungen herrscht. Ein Problem, das viele Sorgen nach sich zieht –wie etwa die chronische Überlastung derer, die in Kitas arbeiten. Jüngst waren Staatsminister Florian Herrmann und Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf in einer Kita in Fahrenzhausen, um sich vor Ort über die Sorgen und Nöte zu informieren. Das FT hat sich nun mit einem Politiker zum Gespräch getroffen, dessen Kernkompetenz die Kinderbetreuung ist und ihn mit den Sorgen konfrontiert – und nach möglichen Lösungen gefragt: Grünen-MdL Johannes Becher, dem Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag.

Herr Becher, Staatsminister Florian Herrmann und Familienministerin Ulrike Scharf waren zu Besuch in einer Kita in Fahrenzhausen und haben die Probleme, die in Kitas herrschen, aus erster Hand erzählt bekommen. Das Lob in meinem FT-Kommentar dafür hat Sie geärgert. Wieso?

Die beiden Staatsminister wurden gelobt für ihren „Mut“, in einer Kita mit dem Fachpersonal zu sprechen. Das hat mich gewundert. Aus meiner Sicht ist das die originäre Aufgabenbeschreibung einer Politikerin und eines Politikers, mit Menschen zu sprechen und sich die Sorgen und Nöte anzuhören. Mein Lob geht stattdessen an die Leiterin des Kita-Verbunds. Sie hat bei dem Besuch der Minister mit klaren Worten reinen Wein eingeschenkt und mit ihren Ausführungen doch vollkommen Recht: Wir haben in vielen Kitas zahlreiche Probleme und es brennt.

Probleme, die hinlänglich bekannt sind. Und an deren Lösung ja auch gearbeitet wird. Oder sehen Sie das anders?

Mdl Johannes Becher: Die Lage in Kitas ist frustrierend. © Kathrin Schierl Fotografie

Die Probleme thematisieren Fachverbände, Kita-Leitungen, Fachkräfte und Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker seit Jahren. Die Reaktion der Staatsregierung ist stets der Verweis auf die kommunale Zuständigkeit, der Hinweis auf die Verbesserungen in der Personalstatistik und auf die großartigen eigenen Leistungen der Vergangenheit. Im August 2022 wurden als sogenannte „bahnbrechende Chance“ vom Sozialministerium größere Gruppen in der Mini-Kita, größere Gruppen in der Großtagespflege und Spielgruppen ohne Fachpersonal erlaubt. Das ist das Gegenteil von Wertschätzung und hilft in der angespannten Situation dem bestehenden Fachpersonal überhaupt nicht weiter.

Nimmt man die Sorgen nicht ernst genug?

Aus meiner Sicht wäre genau das mutig: die Rückmeldungen aus der Praxis ernst zu nehmen, die politischen Fehler zu korrigieren und endlich das notwendige Geld in die Hand zu nehmen. Denn wir brauchen Lösungen.

Lösungen für eine lange Liste an Sorgen und Nöten in Kindertageseinrichtungen. Ganz oben steht der Personalmange, der auch von der schlechten Bezahlung herrührt. Haben Sie einen Refinanzierungsvorschlag? Wo soll das Geld für mehr und besser bezahltes Personal denn herkommen?

Ja, ich habe einen Refinanzierungsvorschlag. Der Freistaat investiert jährlich 537 Millionen Euro Steuergeld in Kindergarten-Beitragszuschüsse und weitere 785 Millionen Euro in das Bayerische Familiengeld. Beide Leistungen werden völlig unabhängig vom Einkommen der Eltern, unabhängig vom Bedarf, ausbezahlt, insgesamt also 1,3 Milliarden Euro. Wenn man hier eine Einkommensgrenze einführen würde – wie man es beim Bayerischen Krippengeld im Übrigen gemacht hat –, dann würde auf einen Schlag sehr viel Geld frei werden, das direkt, sofort und ohne Umwege in die Kitas investiert werden kann. Die Söder-Regierung macht derzeit das Gegenteil. Bayern hat vom Bund in den letzten vier Jahren insgesamt 861 Millionen Euro aus dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ bekommen.

Wofür wurde das Geld verwendet?

62 Prozent der Mittel wurden zur Finanzierung dieser einkommensunabhängigen Beitragszuschüsse verwendet und eben nicht für die „gute Kita“. Das ist einfach bitter. Jetzt gibt es ein neues Kita-Qualitätsgesetz vom Bund, wovon Bayern 2023 und 2024 mit jährlich über 300 Millionen Euro profitiert. Wir Grüne wollen, dass wenigstens dieses Geld vollständig in die Qualität unserer Kitas investiert wird – in die Sicherung und Gewinnung von Personal, in die Entlastung der Leitungen und in sprachliche Bildung.

Stichwort Bezahlung: Vom Bund bis zu den Gemeinden sind an der Finanzierung der Kinderbetreuung zahlreiche Ebenen beteiligt. Ist in so einem komplexen System eine schnelle Verbesserung überhaupt möglich?

Die schnellste Verbesserung ist eine Erhöhung des staatlichen Finanzierungsanteils, des sogenannten Basiswerts. Das ist kurzfristig möglich. Wir haben das beantragt in den aktuell laufenden Haushaltsberatungen. Mit einem höheren Basiswert könnten zum Beispiel kurzfristig auch Personen finanziert werden, die nicht im offiziellen Schlüssel angerechnet werden können, aber zur Entlastung des bestehenden Fachpersonals beitragen, etwa hauswirtschaftliche Kräfte. Aber Sie haben Recht: Das System an sich ist sehr kompliziert. Man merkt dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz an, dass es knapp 20 Jahre alt ist und oft geändert wurde. Es braucht eine Diskussion über eine neue Gesetzesgrundlage.

Sie hospitieren regelmäßig in Kitas. Was ist der eine Wunsch, der alle Beschäftigten dort eint?

Ich war in den letzten Jahren in mindestens zehn Kitas zur Hospitation. In ganz Bayern, bei ganz verschiedenen Trägern und mit unterschiedlichen Konzepten. Man muss mal wenigstens einen vollen Tag in einer Kita richtig dabei gewesen sein, damit man ansatzweise erahnen kann, wie anstrengend, fordernd, bereichernd und wichtig dieser Job ist. Der allergrößte Wunsch ist, den Kindern und Familien wirklich gerecht werden zu können. Das ist der Grund, warum die Menschen diesen Beruf ergriffen haben.

Die Realität sieht anders aus?

Leider ist die Lage in immer mehr Kitas geprägt von Personalmangel und Überlastung. Das frustriert.

Staatsminister Florian Herrmann setzt als Lösungsansatz auf mehr Ausbildungsplätze und darauf, Fachkräfte aus dem Ausland entsprechend zu qualifizieren. Ein guter Ansatz?

Wir müssen mehrere Stellschrauben gleichzeitig drehen. Manche entfalten kurzfristige Wirkung, andere sind eher längerfristig angelegt. Für mich geht es um drei Bereiche: 1. Das bestehende Personal halten. 2. Bessere und attraktivere Ausbildung. 3. Qualifizierten Quereinstieg.

Die Kündigungsrate ist also ziemlich hoch?

Ja. Das Allerwichtigste ist, dass wir das bestehende Personal in den Kitas halten. Wir verlieren zu viele, die aufgrund der Arbeitsbedingungen nur noch in Teilzeit kommen oder das System ganz verlassen. Immer mehr Leitungen berichten mir von gesundheitlichen Auswirkungen der jahrelangen Überlastung. Viele Einrichtungen arbeiten am Limit und damit arbeitet das Personal sich auch auf. Das muss sich ändern. Wir brauchen Arbeitsbedingungen, mit denen das Kita-Personal auch in der Kita in Rente gehen kann.

Und wie könnte eine attraktivere Ausbildung aussehen?

Mehr Ausbildungsplätze sind grundsätzlich immer gut. Aber sie müssen auch attraktiv, qualitätsvoll und refinanziert sein. Zwei Beispiele: Mit Abitur kann man in drei Jahren zur Erzieherin oder zum Erzieher in der praxisorientierten Ausbildung „OptiPrax“ werden. Aber: Im ersten Jahr bekommen die Träger von Kindertageseinrichtung keinerlei Refinanzierung für die Stelle. In der Kinderpflege haben wir eine zweijährige stark schulisch geprägte Ausbildung. Da gibt es überhaupt kein Gehalt und einen Tag Praxis pro Woche. Das sollten wir ändern. Warum machen wir kein klassisches Ausbildungssystem mit Lehrvertrag, Ausbildungsvergütung und mindestens der Hälfte der Ausbildungszeit in der Kita am Kind? Das führt zu einer besseren Ausbildung.

Und wie sieht Ihrer Ansicht nach ein optimaler qualifizierter Quereinstieg in die Branche aus?

Hier unterscheide ich: Ausländische Fachkräfte, die kurzfristig in die bayerischen Kindergärten eingeflogen werden, sehe ich kritisch. Es gibt aber eine ganze Reihe von ausländischen Fachkräften, die seit Jahren in Bayern leben, hervorragend Deutsch sprechen, eine adäquate Ausbildung haben und trotzdem nicht als Fachkraft in Bayerischen Kitas arbeiten dürfen. Ein Beispiel aus meiner Hospitation ist eine Ungarin, die in Großbritannien ihre Erzieher-Ausbildung gemacht hat und seit 15 Jahren in einer Kita in Bayern als Ergänzungskraft eingestuft ist. Oder eine Russin, die Kindheitspädagogik und Deutsch als Fremdsprache studiert hat, jetzt im Programm „Sprach-Kita“ tätig ist, aber als reguläre Kraft in der Kita nicht anerkannt wird. Ohne Anerkennung, keine Refinanzierung. Da wird viel Potenzial durch Bürokratie vergeudet.

Lassen Sie uns noch einmal kurz über das einkommensunabhängig ausbezahlte Familiengeld sprechen, in dem Sie Einsparpotenzial sehen. Damit machen Sie sich sicher nicht beliebt.

Das weiß ich. Wer will schon irgendwo was kürzen? Doch öffentliche Mittel, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ist begrenzt, und es ist die Aufgabe von Politik, Prioritäten zu setzen und es bedarfsgerecht zu verwenden. Jede Familie soll sich den Besuch einer Kita leisten können und finanziell vom Staat unterstützt werden, wenn sie es benötigt. Aber wenn Familien es nicht benötigen, dann will ich das Geld lieber in Kitas – vor allem in bessere Arbeitsbedingungen fürs Personal – investieren.

War es angesichts des Personalmangels in der Kinderbetreuung eine gute Idee, 2026 ein Recht auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen einzuführen? Räumlichkeiten, Personalsuche: das lastet wieder auf den Schultern der Kommunen, die ja schon in den Kitas nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht.

Für die Familien ist die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ein wichtiges Element, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Beim Übergang von der Kita zur Schule entsteht noch immer teilweise ein Bruch, der dazu führt, dass ein Elternteil – zurzeit noch immer überwiegend Frauen – wieder in Teilzeit arbeiten müssen, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen. Der Bedarf nach einem Ganztagsangebot im Grundschulbereich steigt, und das würde er auch ohne die Einführung des Rechtsanspruchs.

Die Verantwortung dafür überlässt man den Kommunen.

Die Kommunen sind nicht zu beneiden. Die Räumlichkeiten müssen bereitgestellt, die vielen offenen Fragen geklärt, das Personal in einem leergefegten Markt gefunden werden. Ich weiß, dass es eine Herkulesaufgabe ist, aber jammern hilft nicht. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um die Kommunen zu unterstützen, das bestehende Personal im System zu halten und neue Kräfte zu gewinnen. Da braucht es eine Staatsregierung, die mutig vorangeht und die Vorschläge aus der Praxis tatsächlich endlich umsetzt. Dann hätte sie dafür auch Lob verdient.

