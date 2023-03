Mega-Protest in Freising: Schulter an Schulter für mehr Wertschätzung

Etwa 1000 Beschäftigte aus Kindertagesstätten, der Stadt, dem Landratsamt, der Lebenshilfe, dem Klinikum und vielen anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes standen beim Streik auf dem Marienplatz geschlossen Schulter an Schulter. © Lehmann

Freisinger Mega-Protest: Fast 1000 Teilnehmer aus allen Bereichen des öffentlichen Diensts waren beim Demozug und der Streik-Kundgebung dabei.

Freising – Die Personalrätin der Stadt Freising, Monika Zauner, ließ ihrer Fassungslosigkeit am Rednerpult freien Lauf: „Von was träumen eigentlich die Arbeitgeber denn sonst noch?“ Weil aktuell die Arbeitgeber-Verbände in der laufenden Tarifverhandlung noch weit von den geforderten 10,5 Prozent mehr Lohn entfernt sind, riefen am Donnerstag die Gewerkschaft Ver.di und GEW auch in der Domstadt zu einem Warnstreik auf.

Zweierlei war bei den Kundgebungen ab 10 Uhr auf dem Marienplatz zu spüren: Der Geduldsfaden bei den Arbeitnehmern ist so dünn wie selten zuvor, dafür sind allerdings die Streikbereitschaft und der Kämpferwille deutlich gestiegen. Für Freising ein absolutes Novum: Fast 1000 Arbeitnehmer gingen für mehr Lohn, aber auch für mehr Wertschätzung auf die Straße.

Man will sich „nicht mehr abspeisen lassen“

So etwas hat es in Freising auch noch nie gegeben: Zwischen 800 und 1000 Beschäftigte aus Kindertagesstätten, der Stadt, dem Landratsamt, der Lebenshilfe, dem Klinikum und vielen anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes standen geschlossen Schulter an Schulter, um sich, wie einige Streikende riefen, „nicht mehr abspeisen“ zu lassen – und zwar von der Arbeitgeberseite.

Die Arbeitgeber wollen nicht die von der Gewerkschaft geforderten 10,5 Prozent Lohnerhöhung, aber mindestens 500 Euro mehr, zahlen, sondern bieten aktuell nur eine Erhöhung von erstmal rund drei Prozent und eine geringe Einmalzahlung an. „Dieses Angebot verdient seinen Namen nicht“, skandierte auch Carolin Hofer, die Personalrätin vom Landratsamt Freising.

Vor dem Landratsamt sammelten sich die Teilnehmer der Demonstration, die von ver.di und GEW organisiert worden war. Danach ging es in einem langen Protestzug bis in die Freisinger Altstadt. © Lehmann

Ärger über den Freisinger Kulturausschuss

In Richtung Arbeitgeber schickte sie ein altes Sprichwort: „Der Köder muss dem Fisch schmecken – und nicht dem Angler.“ Was Hofer auch verwundere: „In der Arbeitgeber-Logik gibt es keinen nennenswerten Fachkräftemangel – außer in den oberen Etagen. Durch welche Brille sehen die denn überhaupt?“

Was Monika Zauner aktuell auch gewaltig stinkt: „Der Freisinger Kulturausschuss will gerade den Personalschlüssel für die Kitas verändern. Aber gerade dieses Personal hat uns alle während der Pandemie gerettet.“ Ihr Versprechen an die Menge: „Wir werden das nicht zulassen und alles tun, dass das nicht zustande kommt.“

Klinikum-Vertreter: „Wir brauchen besserer Arbeitsbedingungen“

„Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine Bezahlung, die endlich passt“, forderte auch der Betriebsratsvorsitzende des Klinikums Freising, Manfred Rinke-Ludwig. Ständig sei „alles auf Kante genäht“. Einspringen sei an der Tagesordnung und von einer Verbesserung seit weit und breit nichts zu sehen und zu merken, so Rinke-Ludwig, der sich auch wünschen würde, dass noch mehr auf die Straße gehen würden. Dabei erinnerte er auch an 2001, als schon mal viele Kliniken „am Boden lagen“ und mit Lohnverzicht bei den Bediensteten gegenreguliert wurde. Was er nicht glauben kann: „Jetzt kommen sie wieder mit dieser Idee um die Ecke.“

Gleichzeitig sei für ihn das Angebot der Arbeitgeber-Verbände schlichtweg nur eines – und zwar „eine Frechheit“. „Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Pflege-Notstand“, so Rinke-Ludwig und abschließend: „Jetzt 10,5 Prozent mehr. Eher gehen wir nicht.“

Übrigens: Die rhetorische Frage von Zauner, wovon Arbeitgeber träumen, wurde auch noch beantwortet – von einem wütenden Streikenden. „Die träumen vo’ nackerte Weißwürscht.“ Monika Zauner hatte aber auch darauf eine Antwort: „Keine Sorge, das treiben wir ihnen jetzt aus.“

Richard Lorenz