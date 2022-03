Mehr Sicherheit für die Freisinger Fußgänger an der Landshuter Straße

Von: Andreas Beschorner

Am Knotenpunkt Landshuter-, Alte Post- und Parkstraße (Bild) soll eine Fußgängerschutzanlage gebaut werden. Die sichere Querung der Landshuter Straße vor der Auffahrt zur Tuchinger Straße soll durch eine provisorische Mittelinsel gewährleistet werden. © Lehmann

Ein Pluspunkt für die Freisinger Passanten: In Vötting und Neustift wird es bald neue Querungshilfen geben.

Freising – Fußgänger aufgepasst: In Vötting und in Neustift wird es bald neue Querungshilfen geben. Es soll also für Fußgänger sicherer werden. Der Planungsausschuss der Stadt Freising hat die dafür vorgesehenen diversen Mittelinseln und Ampelanlagen genehmigt.

Da war zunächst der Bereich der Griesfeldstraße und Gregor-Mendel-Straße in Vötting, wo die fußläufige Anbindung des Mitterfelds sowohl wegen der anstehenden Sanierung der Grundschule als auch wegen der Initiative „Knotenpunkt Griesfeldstraße“ (wir haben berichtet) neu geordnet wird. Zwar hatten sich Stadt und Vertreter der Initiative darauf verständigt, eine Verbindung zum bestehenden Geh- und Radweg entlang der Grundschule Vötting über eine Notzufahrt der Westtangente zu schaffen, dieser Weg entlang der Grundschule wird aber mit Beginn der Sanierung nicht mehr nutzbar sein.

Statt der Bedarfsampel kommt eine Mittelinsel

Deshalb nun also folgende provisorischen Maßnahmen: In dem Bereich Lise-Meitner-Straße/Griesfeldstraße soll eine Mittelinsel die ebenfalls nur als Provisorium gedachte Bedarfsampel ersetzen. Zudem wird die Griesfeldstraße eine Einbahnstraße in Nord-Süd-Richtung werden, damit mittels Fertigteilelementen ein Gehweg geschaffen werden kann. Geschätzte Kosten für dieses Konzept: 150 000 Euro.

Eine weitere Querungsmöglichkeit für Schüler und Bürger, die in Richtung Innenstadt unterwegs sind, wird während der Bauzeit an der Grundschule eine Bedarfsampel im Bereich Gregor-Mendel-Straße/Hohenbachernstraße bieten. Kosten dafür: 30 000 Euro. Beides segnete der Planungsausschuss mit jeweils zwei Gegenstimmen ab. Einstimmig war hingegen das Votum der Stadträte für zwei Fußgängerquerungshilfen auf der Landshuter Straße zwischen der östlichen Abzweigung der Alten Poststraße und der Tuchinger Straße. Schon Anfang der 90er Jahre habe es erste Anträge auf Errichtung einer Querungshilfe gegeben, berichtet Rüdiger Jürgens vom Tiefbauamt. Doch weil erst im November 2020 nach Eröffnung der B 301-Nordostumfahrung die Landshuter Straße zur Staatsstraße St 2350 abgestuft wurde und somit die Bau- und Unterhaltslast auf die Stadt überging, kann man jetzt selbst tätig werden.

Die „Fußgängerschutzanlage“ kommt erst später

Und das tut man. So soll am Knotenpunkt Landshuter Straße/Alte Poststraße/Parkstraße eine Fußgängerschutzanlage gebaut werden, die sichere Querung der Landshuter Straße vor der Auffahrt zur Tuchinger Straße soll durch eine provisorische Mittelinsel gewährleistet werden. Beide Vorhaben trafen im Planungsausschuss auf Zustimmung. Während die provisorische Mittelinsel für einen Preis von geschätzt 6000 Euro noch in diesem Jahr realisiert werden soll, sollen die Mittel für die Fußgängerschutzanlage erst für den Haushalt 2023 angefordert werden.

