Mehrfamilienhaus brennt in Freising: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte

Von: Armin Forster

Zu einem Brandeinsatz sind am Donnerstagvormittag Freisings Feuerwehrkräfte ausgerückt. (Symbolbild) © Armin Forster

In Freising ist am Donnerstagvormittag ein Feuer in einer Wohnanlage ausgebrochen. Derzeit befindet sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Unglücksort.

Freising - Alarm im größten Freisinger Stadtteil Lerchenfeld: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstagvormittag meldet, ist dort in einer Wohnanlage ein Brand ausgebrochen. „Gegen 10.10 Uhr wurde den Rettungskräften ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Unteren Isarau mitgeteilt.“ Sofort eilten zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an die Unglücksstelle.

Wie es heißt, stehe eine Wohnung des Gebäudes in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge seien alle Bewohner evakuiert worden, Mitteilungen über Verletzte liegen der Polizei bislang nicht vor.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

