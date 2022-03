Meilenstein in der Freisinger Bildungslandschaft bald erreicht: Endspurt beim Bau der Steinpark-Schulen

Von: Andreas Beschorner

Die Zeitkapsel wurde von OB Tobias Eschenbacher im Boden der Schule versenkt. Mit dabei waren (hinten v. l.): Stadtdirektor Gerhard Koch, Robert Naujokat (Hochbauamt der Stadt Freising), Bürgermeisterin Eva Bönig, Stadträtin Monika Riesch, Architekt Martin Werner sowie Harald Schulze und Anton Rudolph (beide Bauleitung). © Lehmann

Endspurt beim Neubau der Steinpark-Schulen: OB Tobias Eschenbacher versenkt Zeitkapsel im Boden und läutet damit letzte Bauphase ein.

Freising – Die Grundsteinlegung hatte schon nicht groß gefeiert werden können, und auch das Richtfest musste ausfallen, weil die Corona-Lage Feierlichkeiten nicht zuließ. Das alles konnte freilich nichts daran ändern, dass zum neuen Schuljahr 2022/2023 die Steinpark-Schulen in Freising ihren Betrieb aufnehmen werden. Und so war es auch kein schlechtes Omen, dass die Einbringung einer Zeitkapsel in den Bodenbereich des zentralen Schulforums am Dienstag keine große Feier, sondern ein symbolischer Akt im kleinen Rahmen mit Stadtverwaltung, Architekten und Bauleitung war.

Der Meilenstein

Zukunftsweisender Meilenstein in der Freisinger Bildungslandschaft und mit Gesamtkosten von knapp 72 Millionen Euro das finanziell größte öffentliche Hochbauprojekt der Stadt: Das sind die Steinpark-Schulen, die ab September für rund 1100 Kinder und Jugendliche in Grundschule und Mittelschule eine Lernheimat bieten.

Zeitkapsel versenkt

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Bürgermeisterin Eva Bönig und Schulreferentin Monika Riesch begleiteten das Versenken des Behälters, der neben einem aktuellen Satz von Euro-Münzen ausgewählte Planunterlagen, eine aktuelle Tageszeitung sowie ein Verzeichnis der Projektbeteiligten enthält. Planern und Firmen ist es zu verdanken, dass mit dem Einbringen der Zeitkapsel im Bodenbereich des Forums, also im Zentralbereich des Schulkomplexes, optimistisch auf die letzte Phase der Bauzeit und damit auch auf die termingerechte Inbetriebnahme der Schulen geblickt werden kann.

Das Projekt, ohnehin eng getaktet mit einer ambitioniert kalkulierten Bauzeit von unter drei Jahren, war erst von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Preissteigerungen und Materiallieferschwierigkeiten betroffen gewesen.

Jetzt belasten auch die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine vormals selbstverständliche Abläufe.

Die Notwendigkeit

Der Schulbau war notwendig geworden, um der demografischen Entwicklung der Stadt Freising sowie modernen pädagogischen Unterrichtsformen gerecht zu werden. Seit 2019 wird auf dem 15 600 Quadratmeter großen Grundstück ein Gebäudekomplex mit 23 500 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche errichtet. Grundschule und Mittelschule samt Ganztagsbereich, Küche mit Mensa, Räume für die Verwaltung, Lagerflächen, eine Dreifachsporthalle mit Tribüne und Tiefgarage – all das entstand dort im Norden von Freising seit dem Baubeginn im Spätherbst 2019.

Grundlage der Planung waren die Entwicklung eines pädagogischen Konzepts im Jahr 2015 und der darauffolgende Realisierungswettbewerb, der 2016/2017 durchgeführt worden war. Im September 2018 war dann im Stadtrat der Projektbeschluss gefallen.

