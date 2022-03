Meilensteine für Freising gesetzt: CSU-Abgeordneter Erich Irlstorfer ist seit 100 Monaten im Bundestag

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Zieht eine Bilanz: MdB Erich Irlstorfer. © Archiv

MdB Erich Irlstorfer (CSU) blickt auf 100 Monate im Bundestag zurück. Er zählt Ergebnisse auf, die für die Menschen in der Region erzielt werden konnten.

Freising/Berlin – Die ersten 100 Tage als Bundestagsabgeordneter – die hat Erich Irlstorfer schon lange hinter sich. Der CSU-Mann gehört zu der Riege der MdB, die im Jahr 2013 in den Bundestag gewählt wurden und jetzt auf 100 Monate Amtszeit zurückblicken können. Keine leichte Zeit derzeit – Corona und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Den „Meilenstein“ 100 Monate MdB nutzt nun Irlstorfer, um einige Ergebnisse, die in dieser Zeit für die Menschen in der Region und Deutschland erzielt werden konnten, anzuführen.

Der Verkehr

Da ist zunächst der Bereich des Verkehrs: Vor allem die B 301-Nordostumfahrung Freising sowie der Lärmschutz an der A 9 auf Höhe von Schweitenkirchen seien hier zu nennen. In Freising sei das Verkehrsaufkommen durch das 2016 begonnene Projekt entzerrt, der Verkehrsfluss verbessert sowie die Anwohnerinnen und Anwohner von Lärm und Emissionen entlastet worden.

Dazu kämen mehrere „kleine“ Erfolge mit dennoch großer Wirkung – wie die Akquirierung von Mitteln zur Umrüstung der mobilen Ampel in Reichertshausen bei Au zu einer permanenten Anlage. Insgesamt, so die Bilanz Irlstorfers, seien etwa 150 Millionen Euro an finanziellen Mitteln für den Bereich Verkehr in den Wahlkreis geholt worden.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Infrastruktur

Auch hinsichtlich der kommunalen Infrastruktur, der Freizeitgestaltung und der Kultur konnten im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte im Wahlkreis 214 unterstützt werden, so Irlstorfer weiter. Dazu zähle beispielsweise der Breitbandausbau im ländlichen Raum mit zig Millionen Euro an Fördergeldern in den einzelnen Kommunen. Und auch „gesundheitspolitisch hat sich einiges getan“, betont der Abgeordnete.

Als Mitglied des Gesundheitsausschusses sei er unter anderem an den drei Pflegestärkungsgesetzen beteiligt gewesen: „Die Profession Pflege konnte zusätzlich gestärkt, Betroffene entlastet und die Versorgung für Pflegebedürftige verbessert werden.“ Irlstorfer ergänzt: „Natürlich bin ich auch selbstkritisch und weiß, dass in dieser Zeit nicht annähernd alle Probleme gelöst werden konnten und noch viele Herausforderungen vor uns liegen, jedoch wurde eine wichtige Basis gelegt, auf die nun aufgebaut werden kann.“

Die Nachbesserungen

Irlstorfer weiter: „Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpflege haben wir auch Fehler gemacht, das möchte ich schon auch sagen.“ Die Überführung der Pflegeausbildung in die Generalistik habe nicht nur Vorteile, sondern führe auch in der Versorgung der Jüngsten zu großen Herausforderungen. Hier müsse dringend nachgebessert werden. Neben der Pflege machte sich der Abgeordnete auch für Betroffene verschiedener Erkrankungen stark – darunter zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Seltene Erkrankungen, Long COVID sowie das Chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS).

An der Belastungsgrenze

Die Corona-Pandemie habe das deutsche Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze gebracht. Als Gesundheitspolitiker betont Irlstorfer: „Das gesamte medizinische Personal in Deutschland hat einen unermesslichen Dienst geleistet.“

Zeit des Umbruchs

Jedoch habe die Pandemie auch gezeigt, dass gerade Kliniken und Krankenhäusern eine Zeit des Umbruchs bevorsteht. „Wir müssen unsere Kliniken sowie das Personal nicht nur gut ausstatten und ausreichend vergüten, sondern auch weiterentwickeln.“ Krankenhäuser sollen medizinische Fachschwerpunkte entwickeln, um Expertise zu bündeln und qualitativ hochwertige Versorgungsangebote machen zu können. Und Irlstorfer verspricht, dass er das musikalische Dreikönigstreffen, bei dem Spenden für Menschen in Not gesammelt wurden, vermutlich wieder aufleben lässt, sobald es die Umstände gestatten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.