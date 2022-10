Messerattacke in Freising: 25-Jähriger vor Club niedergestochen

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach kurzer Fahndung festnehmen. © Carsten Rehder

Schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger bei einer Messerattacke in Freising. Der mutmaßliche Täter wurde kurz danach festgenommen.

Freising - Bei einer Messerattacke schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag vor einem Freisinger Nachtclub. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bereits kurz nach dem Angriff festnehmen. Weit nach Mitternacht war es laut Polizei vor dem Club in der Luitpoldanlage zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann griff einer der Beteiligten zum Messer und stach zu. Um 2.45 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, und der schwer verletzte 25-Jähriger nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

„Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der Nähe des Tatorts ein 27-jähriger Verdächtiger angetroffen und festgenommen werden“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Die Kriminalpolizei Erding habe „in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut“ noch in der Nacht die Ermittlungen zum Tathergang und dem bislang noch unklaren Motiv übernommen.

