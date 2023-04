Miese Betrugsmasche bringt zwei junge Männer vor das Freisinger Amtsgericht

6000 Euro händigte die Rentnerin dem vermeintlichen Polizisten aus. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Münchner (21) und ein Freisinger (19) zogen eine Rentnerin mit einer miesen Masche über den Tisch. Jetzt bekamen sie die Quittung.

Freising - Die Seniorin hatte am 19. April einen Anruf aus einem Callcenter von einem vermeintlichen Kripobeamten erhalten. Man habe Einbrecher festgenommen und bei diesen eine Liste sichergestellt, auf der auch ihr Name stehe, so der Anrufer. Es bestehe eine akute Vermögensgefährdung. Der „Herr Schwarz von der Kripo“ komme bei ihr vorbei, um ihr Geld und ihre Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

An dieser Stelle kam der 21-Jährige ins Spiel. Er war zuvor von einem türkische Hintermann übers Internet angeworben worden, der ihn dann nach Dingolfing schickte, „um das Geldkuvert bei der Rentnerin abzuholen“. Zurück in München habe er sich 500 Euro aus dem Kuvert nehmen dürfen, den Rest von 5500 Euro musste er auf Geheiß des Hintermanns auf ein Konto einzahlen.

Mit 8500 Euro ging es zurück nach Bayern

Am Tag darauf erhielt die Dingolfingerin erneut einen Anruf. Man müsse nun auch ihr Fahrzeug überprüfen und dazu abholen. Erneut wurde der 21-Jährige losgeschickt. Anstandslos händigte die Rentnerin ihm den BMW samt Papieren aus. Der Auftrag des junge Mannes lautete nun, das Auto zu einem Händler nach Detmold in Nordrhein-Westfalen zu fahren.

Auf der Fahrt dorthin stieg in Freising sein Komplize, der 19-jährige Student, zu. Den Deal mit dem Autohaus hatte der Hintermann geregelt: Als die jungen Männer ankamen, wurde ihnen sofort der Kaufpreis von 8500 Euro ausgehändigt. Mit dieser Summe bestiegen sie den Zug zurück nach Bayern.

Dort erlagen sie jedoch der Versuchung, das Geld, das sie für die Bande durch Lügen bei der Seniorin ergaunert hatten, nicht, wie mit den Hintermännern vereinbart, auf ein Konto einzuzahlen, sondern es zu verprassen.

Das kam freilich nicht gut an: Als die Bande den Betrug bemerkt hatte, erhielten der 21-Jährige und sein Freund zunächst etliche Drohanrufe von dem Hintermann. „Das war voll massiv. Da hatte ich schon Schiss“, sagte der 21-Jährige vor Gericht aus. Und dieser Hintermann, der das Duo per Telefon dazu angeleitet hatte, die Seniorin übers Ohr zu hauen, hängte das Duo auch bei der Polizei hin.

Ein Dauerarrest von vier Wochen

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den 21-Jährigen wegen Betrugs in zwei Fällen. Seinem 19-jährigen Freund, der in Freising studiert, wurde Geldwäsche zur Last gelegt. Beide zeigten sich geständig: Eine Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten auf Grundlage des Jugendstrafrechts konnte geschlossen werden.

Wie von Staatsanwalt Patrick Haseneder sowie den Verteidigern Olivia Ewenike und Alexander Esser beantragt, verurteilte das Schöffengericht den 21-Jährigen zu einem Dauerarrest von vier Wochen, seinen Freund zu zwei Wochen. Beide entschuldigten sich aufrichtig und wortreich bei der Rentnerin.

Der aus gutem Hause stammende 21-Jährige, der als Barkeeper arbeitet, überreichte der Dingolfingerin noch im Gerichtssaal 6000 Euro in bar zur Schadenswiedergutmachung. Mit dem Studenten schloss Nebenklagevertreter Peter Kempe einen Vergleich über 750 Euro.