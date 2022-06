Jeder hilft mit: Freisinger Mietzahlen werden aktualisiert

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Haus- und Grundbesitzerverein Freising aktualisiert sein Zahlenmaterial. © Arnulf Hettrich/Imago

Der Haus- und Grundbesitzerverein schreibt demnächst seine Mitglieder an und bittet um aktuelle Zahlen von Mieten und Vergleichsmieten.

Freising – Auch der Haus- und Grundbesitzerverein Freising musste bei seinen Vereinsaktivitäten in den vergangenen zwei Jahren auf Sparflamme kochen – keine Mitgliederversammlungen gab es, 2020 auch keine Vorstands- oder Ausschusssitzungen. Doch jetzt war es wieder möglich, eine Versammlung in Präsenz durchzuführen – Neuwahlen inklusive.

Die Versammlung

53 von derzeit knapp 2200 Mitglieder waren in den Hofbrauhauskeller gekommen. Vorsitzender Robert Hauner zählte die Schwerpunkte der Mitgliederberatung auf, die im Jahr 2020 von Rechtsanwalt Manfred Nikui von zu Hause aus telefonisch durchgeführt worden seien: Dabei sei es, so Hauner, vor allem um den Abschluss von Mietverträgen, um das Thema Schönheitsreparaturen nach Beendigung eines Mietverhältnisses, um Betriebskostenabrechnungen, aber auch um Mietminderungen, Mietkaution, Nachbarschafts- und Wohnungseigentumsrecht und die Beendigung von Mietverhältnissen gegangen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Zudem sei die Nachfrage der Mitglieder nach Vergleichsmieten für Mieterhöhungen gleich geblieben, der Haus- und Grundbesitzerverein konnte also bei Mieterhöhungen den Mitgliedern meistens behilflich sein – auch weil die Anzahl der Vergleichsmietenobjekte auf jetzt 3635 gesteigert werden konnte. Allerdings, so ergänzte Hauner, verfüge man nicht für alle Gemeinden im Landkreis über ausreichend viele Vergleichsmieten, weshalb man nicht in allen Fällen helfen konnte.

Das Anschreiben

Um da weiter zu kommen und aktuell zu bleiben, werde man jetzt die Mitglieder anschreiben und darum bitten, neue Vergleichsmieten mitzuteilen und bereits übermittelte Mieten zu aktualisieren. Auffallend, so eine weitere Erkenntnis, die Hauner vorlegte, sei die Unzufriedenheit der Mitglieder mit der Hausverwaltung.

Für kleinere Wohnungseigentümergemeinschaften mit unter zehn Einheiten sei es schwierig, überhaupt eine Hausverwaltung zu finden. Es war an Schatzmeister Oskar Döderlein, die Zahlen für das Kassenjahr 2021 darzulegen: Einnahmen in Höhe von 133 500 Euro standen Ausgaben in Höhe von 99 300 Euro gegenüber, sodass man das vergangene Jahr mit einem Plus von 34 200 Euro abschloss und das Barvermögen des Vereins auf 193 000 Euro steigern konnte.

Die Neuwahl

Schon fast eine Formsache war die Neuwahl des Vorstands: Robert Hauner wurde als 1. Vorsitzender ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Dieter Werner. Und auch Kassier Oskar Döderlein wurde mit 53 Stimmen wiedergewählt. Neu im engeren Vorstand ist Schriftführerin Ingrid Zellner. Sie löst Angelika Kirmayer ab, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.