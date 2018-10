„Am nächsten Sonntag geht’s ums Ganze“

„Keine Experimente“ forderte Staatsminister Florian Herrmann gestern beim politischen Erntedankfest der CSU in Helfenbrunn. Und: Angesichts dessen, wie gut der Freistaat in allen Bereichen dastehe, „brauchen wir keine Belehrungen“, wiederholte der Hauptredner, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, immer wieder.

Helfenbrunn – Eine Woche vor der Landtagswahl gaben sich die beiden Minister im Burgerwirt optimistisch und kämpferisch: Herrmann, CSU-Kreisvorsitzender, Direktkandidat für den Landtag und Staatsminister, warnte abermals vor „Berliner Verhältnissen“. Man stelle sich vor, im Maximilianeum würden sieben Fraktionen sitzen, zeichnete Herrmann ein in seinen Augen schlimmes Bild. Da könne Politik nicht mehr „wie gewohnt“ gemacht und nicht mehr nach einer klaren Linie vollzogen werden.

In dasselbe Horn stieß Finanzminister Füracker: Wenn schon die politischen Gegner der CSU nicht aus Bayern wegziehen wollten, dann könne die Politik der CSU doch gar nicht so schlecht sein, spottete er. Nach dem Lob für die Landwirtschaft („Wir müssen die Bauern achten“ und es gelte „die bäuerlich-christlichen Traditionen“ zu bewahren), gab sich Füracker trotz schlechter Umfragewerte für die CSU optimistisch. Wenn sich die Journalisten und Umfrage-Institute für die Landtagswahlen genauso täuschten wie mit ihren Prognosen, dass Trump niemals US-Präsident werde und es nie zu einem Brexit komme, „dann habe ich für den 14. Oktober keine Sorge“, so der Finanzminister. Anders als die Grünen wolle die CSU ja „keinen Vorschriftsstaat“, sondern eben einen Freistaat.

Zudem äußerte sich Füracker zu Bavaria One: „Es geht nicht darum, dass einer zum Mond fliegt. So ein Blödsinn!“ Es gehe darum, Zukunftstechnologien in Bayern zu behalten. Gut und optimal seien die Bildungschancen in Bayern, setzte der Minister das Lob für den Freistaat und die CSU fort.

Mit Blick auf alle politischen Mitkonkurrenten betonte Füracker: „Ich brauche niemanden, der uns erklärt, wie man Politik macht.“ Das gelte auch für die Asylpolitik in Bayern: Der Freistaat habe eine Million Menschen aufgenommen, „das haben wir gut gemacht“, da brauche niemand Belehrungen abzugeben. Aber klar sei auch: Wer sich nicht integrieren wolle und außerhalb der Gesetze stehe, der müsse „zurück, wo er herkommt“.

Alles in allem war die Botschaft vor der Wahl klar: „Am nächsten Sonntag geht’s ums Ganze!“ Es müsse nämlich mit verlässlicher Politik in Bayern weitergehen. „Ich brauche keine Veränderung in Bayern.“ Also: „Gott mit dir, du Land der Bayern“, zitierte Füracker zum Abschluss die Bayernhymne. Musikalisch hatte die Amperthaler Sängerrunde für die Umrahmung des politischen Erntedankfests gesorgt.