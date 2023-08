Minister Holetschek versichert dem Freisinger Traditionsverein: Kneippen hilft auch gegen Einsamkeit

Teilen

100 Jahre Kneipp-Verein feierten auch v.l. (hinten) Tobias Draxler, Christel Volkhart, Emil Kmeth, Ilse Obermair, Siglinde Hermann, Ludwig Holzer, Oskar Thiele, am Tisch Klaus Holetschek Irlstorfer Mehltretter, vorne Ingeborg Pongratz und Landrat Helmut Petz. © Lehmann

Gesundheitsminister Klaus Holetschek war Schirmherr und Ehrengast der 100-Jahr-Feier des Kneipp-Vereins Freising. Er hatte viel Lob mit im Gepäck.

Freising – Mit viel Prominenz und einem attraktiven Programm ist das 100-jährige Bestehen des Kneipp-Vereins Freising gefeiert worden. Die Kneippvereine Landshut und Regensburg schickten Vertreter. Heinz Becker, Regionalvorsitzender, vertrat den bayerischen Landesverband. Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Landrat Helmut Petz, die Bundestagsabgeordneten Erich Irlsdorfer und Andreas Mehltretter, Stadtrat Rudolf Schweiger und BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl waren unter den Gästen. Die Erzieherinnen der drei Kneippkindergärten Prinzenpark in Freising sowie Wolkenschlösschen und Mooshüpfer Hallbergmoos waren vertreten.

Mit einem Filmbeitrag über Pfarrer Kneipp „Wasserdoktor, Trendsetter, Kräuterpfarrer“ wurde die Veranstaltung eröffnet. Nicht nur die Biografie von Sebastian Kneipp, sondern auch die Inhalte seiner Lehre und die Geschichte der Kneipp-Bewegung bis heute wurden der Festgesellschaft in Erinnerung gerufen.

Die Rede des Ministers

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernahm der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek. Als ehemaliger Bürgermeister von Bad Wörishofen ist er vertraut mit den klassischen Naturheilverfahren und den Lehren von Pfarrer Kneipp. Vor seiner Ernennung zum Minister für Gesundheit und Pflege war er ehrenamtlich aktiv als Präsident des Kneippbundes und des Bayerischen Heilbäderverbands. Er ist den „Kneippianern“ also schon viele Jahre herzlich verbunden. Der Minister betonte in seiner Rede: „Sebastian Kneipp war nicht nur ein Pionier auf dem Gebiet der Naturheilkunde, sondern ein wegweisender Vordenker für Prävention und Gesundheitsvorsorge.“ Das sei mit ein Grund, warum Kneippen Unesco Kulturerbe geworden ist: Abhärten, Stärken, Heilen und achtsam sein. Die fünf Säulen der Kneipp’schen Lehre – Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, Lebensordnung – seien aktueller denn je. Diese zentralen Elemente pflege der Kneipp Verein Freising und ganz nebenbei, machte Holetschek deutlich, beuge er mit seinen vielen Aktionen einem Phänomen unserer Tage vor, der Einsamkeit. Schon in den zertifizierten Kindergärten, die der Freisinger Kneipp-Verein unterstützt, werden den Kindern diese Werte vermittelt und sie an diese Themen herangeführt. So gratulierte der Staatsminister nicht nur zum runden Jubiläum des Vereins, sondern dankte vor allem für die langjährigen wichtigen Aktivitäten. Die fünf Säulen wurden anschließend von Kindern des zertifizierten Kneipp-Kindergartens Prinzenpark Freising mit Gesang und einer anschaulichen Präsentation dargestellt – unterstützt von der Familienmusik Meindl, die die gesamte Veranstaltung mit ihren Stücken stimmungsvoll untermalte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch Ingeborg Pongratz, Vizepräsidentin Kneipp-Worldwide, der internationalen Konföderation der Kneipp-Bewegung, gratulierte zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Sie bat die Beteiligten, das Vereinsleben weiterhin so aufrechtzuerhalten: mit Wanderungen, Ausflügen, Vorträgen, Nor-dic-Walking, Wassertreten und Saunabesuchen.

In allen Beiträgen wurde deutlich, wie modern und aktuell Kneipp ist und wie wertvoll und gesundheitsfördernd alle Maßnahmen, die oft sehr einfach umzusetzen sind. Der Kneipp Verein Freising widmet sich seiner Aufgabe, dieses Wissen zu verbreiten und anzuwenden, seit nun 100 Jahren – und wird seine Arbeit in diesem Sinne fortführen. ft