Bewaffneter Raubüberfall: Mann betritt Tankstelle und bedroht Mitarbeiter mit Pistole - Täter flüchtig

Kurz nach Mitternacht betrat am Samstag der Räuber den Verkaufsraum dieser Total-Tankstelle in Mintraching.

Eine Minute nach Mitternacht

von Helmut Hobmaier

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag kurz nach Mitternacht in Mintraching einen bewaffneten Raubüberfall auf die Total-Tankstelle an der Münchner Straße verübt. Noch ist der Räuber auf freiem Fuß.