Mit der mittleren Reife zum Abitur: Das Freisinger Camerloher Gymnasium macht‘s möglich

Fühlen sich bestens aufgenommen: Die Schülerinnen und Schüler der Einführungsklasse am Camerloher-Gymnasium. Auch im kommenden Schuljahr haben Jugendliche wieder die Möglichkeit, sich dafür anzumelden. © Foto: Schule

Ein Erfolgsmodell: Das Camerloher-Gymnasium bietet wieder die Einführungsklasse an. Dort kann der Sprung von der Mittleren Reife zum Abitur gelingen.

Freising – Gute Nachrichten aus dem „Camerloher“: „Auch zum kommenden Schuljahr 2022/2023 bietet das Camerloher-Gymnasium eine Einführungsklasse für Schülerinnen und Schüler an, die in diesem Schuljahr die Mittlere Reife bekommen und sich im Anschluss daran auf den Weg zum Abitur machen wollen“, meldet Hanne Singer, die stellvertretende Chefin des Camerloher-Gymnasiums.

Eine Besonderheit

Die Einführungsklasse ist eine Besonderheit im bayerischen Bildungssystem. Sie bietet für Absolventinnen und Absolventen mit Mittlerer Reife die Chance, in drei Jahren zusätzlich die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Im Rahmen der Einführungsklasse werden laut Schulleiterin Andrea Bliese die Schüler ein Jahr lang intensiv auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet.

Die Schüler der aktuellen Einführungsklasse freuen sich schon darauf, im kommenden Schuljahr gut vorbereitet mit den Schülerinnen und Schülern die Oberstufenkurse zu besuchen, die seit der fünften Klasse am Gymnasium sind, berichtet Bliese.

Die Reaktionen

Erstere fühlen sich am Camerloher-Gymnasium sehr gut aufgehoben. Zwar sei am Gymnasium schon ein Anstieg bei den Anforderungen zu spüren. Diesem könne man aber gerecht werden, wenn man aufpasse und lerne. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich intensiv um uns und unterstützen uns bestmöglich“, sagt Kilian, Schüler in der Einführungsklasse. Und Klassenkameradin Berfin ergänzt: „Es ist machbar, wenn man es will.“ Und schließlich seien sie ja alle aus freien Stücken hier. Einige Schüler finden es außerdem schön, dass sie nun ihr Instrument in der Schule spielen und üben können.

Die Einführungsklasse hat eine festgelegte eigene Stundentafel, die unabhängig vom ansonsten musischen Profil der Schule ist.

Die Hoffnung

Der diesjährige Klassenleiter Thomas Gottfried hofft, dass es auch für das kommende Schuljahr ausreichend Voranmeldungen für die Einführungsklasse gibt. Er empfindet es als spannende und interessante pädagogische Herausforderung, Schüler aus verschiedenen Schularten und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zusammenzuführen. In der aktuellen Klasse sind neben Realschülerinnen und Realschülern auch Jugendliche aus der Mittelschule und Wirtschaftsschule vertreten. „Der Stundenplan ermöglicht es, insbesondere in den Kernfächern individuell auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen.“

Das „Zuckerl“

Es sei eine schöne Rückmeldung, die teils enormen Lernfortschritte zu sehen. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch steht mehr Lernzeit als in den regulären Klassen zur Verfügung. Die nächste Einführungsklasse hätte zudem das „Zuckerl“, dass sie 2025 Abitur schreibt. In diesem Jahrgang, der zwischen dem achtjährigen und neunjährigen Gymnasium liegt, werden vergleichsweise wenige Schülerinnen und Schüler Abitur machen – eine noch intensivere persönliche Betreuung in der Oberstufe ist also garantiert.

Die Voraussetzungen

Einen bestimmten Notendurchschnitt braucht man für den Besuch der Einführungsklasse nicht. Neben dem Abschlusszeugnis bedarf es einer Bestätigung der bisher besuchten Schule, in der die gymnasiale Eignung ohne Einschränkung bescheinigt wird. Die Anmeldung erfolgt in zwei Schritten. Noch bis zum 1. März 2022 kann man sich voranmelden. Das entsprechende Formular findet sich auf der Homepage der Schule: www.camerloher-gymnasium.de/schule/schulprofil/einfuehrungsklasse. Von der Zahl der Voranmeldungen hängt es ab, ob dem Camerloher-Gymnasium die Einführungsklasse für das kommende Schuljahr genehmigt wird. Die endgültige Anmeldung erfolgt im Juli. ft

