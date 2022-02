Mit Geld aus Brüssel soll Freisings Altstadt schöner werden

Mit dem Zuschuss könnte auch die Freisinger Innenstadt „aufgemöbelt“ werden, etwa in Form von Tischen und Stühlen für die Gastronomie. © Archiv: Lehmann

Die Bewerbung für EU-Förderung war erfolgreich: Jetzt bekommt Freising für die Innenstadtsanierung fast eine Million aufs Konto. Aber es pressiert!

Freising – Das Team des Stadtplanungsamts hat ganze Arbeit geleistet: Wie jetzt die Stadtverwaltung Freising mitteilt, war deren Bewerbung um Mittel aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union erfolgreich: „883 300 Euro bekommt Freising entsprechend der Programmzuteilung aus der EU-Innenstadt-Förderinitiative mit dem Ziel, den Standort Innenstadt für das Gemeinwohl nachhaltig zu stärken“, heißt es aus Brüssel.

Mit weiteren 46 Gemeinden „war Freising einem Projektaufruf des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr gefolgt, das zur Vergabe der Gelder aus dem EU-Programm in der Folge eigens ein Auswahlgremium mit der Sichtung und Prüfung der eingereichten Vorschläge beauftragt hatte“, meldet Stadtpressesprecherin Christl Steinhart. Freising habe mit einem Maßnahmenbündel überzeugt. Dazu gehörten laut Steinhart etwa Projekte wie ein Freiraumkonzept für die Stadtmoosach oder eine Studie zur Verbesserung der Bahnhofstraße samt Umsetzung.

Auch für die Gastronomen könnte es Geld geben

Ebenfalls auf der Agenda stehen die Aktualisierung des Einzelhandelsentwicklungskonzepts und ein Beschilderungskonzept. Zudem soll es eine Förderung von „Stadtmobiliar“ geben, sprich: Gastronomen oder Geschäftsleute bekommen Zuschüsse, wenn es um die Anschaffung von Außenbestuhlung oder Ähnlichem gehe. Außerdem sollen die Umgestaltung des Bereichs am Aufgang zum Lindenkeller sowie die Aufwertung und Zwischenvermietung des Geigenberger-Areals an der Wippenhauser Straße im westlichen Anschluss an die Obere Altstadt umgestaltet werden.

Als nächstes werde die Stadt laut Presse-Info „konkrete Förderanträge für die genannten Maßnahmen einreichen, die mit 90 Prozent unterstützt werden“. Der Zeitplan ist sportlich, wie Steinhart schreibt: „Bis Mitte 2023 sind alle geförderten Projekte umzusetzen und abzurechnen.“ Das sei „eine echte Herausforderung“, wie Stadtbaumeisterin Barbara Schelle betont, und sich bei den vielen weiteren beteiligten Fachämtern bedankt, „die sich hoch motiviert und mit großem Knowhow in die Arbeit stürzen“.

Man müsse die Chance ergreifen, dank dieser Förderung „die Innenstadt nachhaltig zu stärken und zu beleben“, unterstreicht Schelle. Denn die Umsetzung der Projekte wäre derzeit wegen „der angespannten Haushaltslage der Stadt“ ohne das Geld der EU der kaum zu verwirklichen“.

