Freisinger Ferienkinder reisen mit Robin Hood ins Feuerland oder zur Pool-Party in den Beach-Club

Präsentierten das Programm: (v. l.) Birgit Schwaiger, Tanja Wilke, Hannah Hoffmann, Gabi Dworsky und Eva Bönig. © rl

Langweilig dürfte es den Freisinger Kindern in den Sommerferien nicht werden. Das Team der Stadtjugendpflege hat ein ausgetüfteltes Ferienprogramm kreiert.

Freising – Was Hannah Hoffmann von der Stadtjugendpflege besonders freut: „Endlich sind wieder viele Sportvereine mit an Bord“ – wie beispielsweise der TSC-Seewolf Freising, der erstmalig Schnorcheln für Kinder von neun bis 14 Jahren anbietet. Neben dem sehr großen Sportangebot, darunter auch ein Capoeira-Schnupperkurs und Klettern in der Freisinger Kletterhalle, gibt es auch heuer natürlich auch wieder zahlreiche Ausflugsfahrten: beispielsweise zur Piratenschatzsuche am Chiemsee oder in die Escape Rooms nach Neufahrn. Auch Nachwuchskünstler werden von der Stadtjugendpflege gefördert, denn wer Lust hat, kann an einem Theater-Workshop teilnehmen, sich als Maler am Schafhof ausprobieren oder Skulpturen aus Speckstein kreieren.

Die Angebote

„Einige Angebote werden sehr begehrt sein“, glaubt Hoffmann. Deshalb gibt es auch heuer wieder Verlosungen. Heißt: Ab dem 26. Juni können sich Interessierte online registrieren, ab dem 28. Juni werden die freien Plätze bei hoher Nachfrage verlost. Eine Anmeldung ist nur online nach einer Registrierung möglich, nicht via Mail. Eine telefonische Anmeldung kann nur in Ausnahmefällen stattfinden.

Für Bürgermeisterin Eva Bönig bietet Freising immer und auch dieses Mal ein Ferienprogramm, von dem sich andere Städte „eine Scheibe abschneiden“ können. Vor allem die Erfolgsgeschichte des Abenteuerspielplatzes am Sebaldhaus sei „grandios“, was auch dem Engagement der Leiterin Gabi Dworsky geschuldet sei.

Die Verwandlung

Das Sebaldhaus wird sich zur Ferienzeit zur Heimat von Robin Hood verwandeln, mit der Burg Katzenstein, einer Wald- und Burgwerkstatt, Ritterturnieren und Bogenschießübungen im Sebald-Forest. „Jedes Kind kann frei entscheiden, ob es sich Robin Hood anschließt oder in die Burg einzieht“, erklärte Dworsky. Von 1. August bis 9. September können die Teilnehmer im Feuerland ein eigenes Menü zubereiten, sich bei Gauklermärkten vergnügen oder im Thronsaal von Sir Helmut nach Lust und Laune kegeln. Am 3. August kommt sogar ein fahrender Drechsler, um die Kinder in seine Kunst einzuweihen. Was Dworsky aufgrund der Konzeption wichtig ist: „Die Kinder sollen die gebuchte Woche auch nutzen und eben nicht nur einen Tag kommen.“

Das Tollhaus

Ziemlich „chillig“ wird’s hingegen im Tollhaus, denn dort heißt es in den großen Ferien: „Check ein und verbringe einen unvergesslichen Sommerurlaub im Tollhaus Beach-Club“. Neben einer Pool-Area und einer Wellness-Oase gibt es ein Animationsprogramm, spannende Turniere und Kreativ-Workshops geben: Der Süden kommt also nach Freising. Laut Leiterin Tanja Wilke sind 70 Plätze pro Woche verfügbar, für die Kleinen ist Voraussetzung, dass sie das erste Schuljahr vollendet haben. Auch Wilke ist wichtig: „Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Kinder dann auch die ganze Woche kommen.“ Was manchmal vergessen werde: Absagen, wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden kann. „Bitte rechtzeitig anrufen, damit der Platz wieder frei wird“, so Hoffmann. rl

Infos und Anmeldung

Unter www.unser-ferienprogramm.de/freising ist eine kostenlose Registrierung möglich, dann können die Veranstaltungen gebucht werden. Dort ist auch das Ferienprogramm einsehbar, das es ausschließlich online gibt.

