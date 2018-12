Mit Spaß und Gottes segnender Hand: Wie aus einer Katastrophe Gutes entstehen kann

„Fünf Jahre lang hat Gott seine segnende Hand über uns gehalten.“ So blickte am Samstag Pfarrerin Dorothee Löser auf das Werden eines Werkes zurück, das sowohl geistlich und kulturell als auch gesellschaftlich und städtebaulich für Freising eine große Bereicherung darstellt: das Evangelisch-Lutherische Gemeindehaus Christi Himmelfahrt.

+ Freising – Bei einem Festgottesdienst und einem Empfang mit Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler wurde am Samstag das Evangelisch-Lutherische Gemeindehaus Christi Himmelfahrt eingeweiht.

Fünf Jahre habe man geplant, die Planungen gedreht, gewendet, neu geplant: „Jetzt ist es soweit“, war denn die geschäftsführende Pfarrerin Löser am Samstag froh, als es an die Einweihung des Gemeindehauses ging. Und da konnte das neue Gebäude gleich seine erste große Bewährungsprobe mit Bravour bestehen: Weil die Christi Himmelfahrtskirche beim Gottesdienst mit der Regionalbischöfin bis auf den letzten Platz gefüllt war, wurde der Gottesdienst live und per Beamer in den neuen Gemeindesaal übertragen.

Die Erleichterung darüber, dass sich die Katastrophe des Jahres 2013, als das Juni-Hochwasser die Keller des alten Gemeindehauses volllaufen ließ und den Abbruch unumgänglich machte, nun zu etwas Gutem gewandelt hatte, war allseits spürbar. Und die meisten der Redner beim anschließenden Empfang sahen das genauso.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher würdigte den Bau an der Martin-Luther-Straße, weil er sich städtebaulich an diesem Platz gut einfüge, Kirche und Gemeindehaus nun ein schönes Ensemble bildeten und es sich um ein offenes Haus handele. Eschenbacher war sich auch im namen von Landrat Josef Hauner sicher, dass Freising hier ein kulturelles und gesellschaftliches Zentrum besitze.

Zusammenarbeit – und zwar gute Zusammenarbeit – war ein anderes Stichwort, das am samstag immer wieder durchklang: Peter Lederer, der Dekan des Dekanats Freising, lobte in seinem Grußwort die gute Ökumene und verwies auf das gute Zusammenspiel beider Kirchen.

Voll des Lobes war auch Architekt Arwed Sandner: der Bauablauf, die Gespräche und Planungen – all das sei wirklich eine schöne und gute Zusammenarbeit gewesen Und Claudia Pöppel, Architektin beim Baureferat der Evangelischen Landeskirche, sprach gar von einem Vorzeigeprojekt. Vor allem auch deshalb, weil der streng vorgegebene Kostenrahmen von 4,8 Millionen Euro konsequent und strikt eingehalten wurde.

Zum Schluss durfte dann Löser auch im Namen von Dekan Jochen Hauer dem gesamten Team und allen an dem Projekt Beteiligten danken. Alle hätten stets an einem Strang gezogen. Und ganz wichtig, weil das in anderen Fällen eben nicht immer so sei: „Alle haben bis zum Schluss immer Spaß daran gehabt.“

Nachdem Pfarramt und Dekanat bereits im November eingezogen sind, wird das Haus Anfang Januar von der Gemeinde und den Gemeindemitgliedern bezogen und in Besitz genommen. „Jetzt ist es soweit.“