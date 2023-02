Mobil in Freising: Eine Info-Säule hilft, die richtige Verbindung zu finden

Freising wird Verbundpartner der „MoveRegioM“, also des integrierten regionalen Mobilitätsverbunds München. © MVG

Noch heuer soll es soweit sein: Freising wird Verbundpartner der „MoveRegioM“, also des integrierten regionalen Mobilitätsverbunds München. Und dazu gibt‘s bald Neues am Bahnhof.

Freising – Um alle Mobilitätsangebote adäquat präsentieren zu können, soll am Bahnhof eine Info-Stele aufgestellt werden, wie im Freisinger Bauausschuss geschildert wurde.

Individuelle Mobilität

Ziel sei es, so steht es in der Projektbeschreibung, „die individuelle Mobilität in der Region um München durch eine Optimierung der Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Stabilität, der Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit deutlich zu verbessern“. Und weiter: „Konkret sollen dabei unter anderem bestehende Mobilitätsdienstleistungen sinnvoll vernetzt werden und flankierende Maßnahmen zur Optimierung des Umweltverbunds eruiert und wirkungsvoll umgesetzt werden.“

Neue Infostele

Was heißt das nun für Freising? Am Bahnhof, um genauer zu sein, am neu errichteten Pavillon mit integrierter Radlwerkstatt und Café, soll laut dem Mobilitätsbeauftragen Dominik Fuchs, der bei der jüngsten Bauausschuss-Sitzung darüber berichtete, eine Info-Stele aufgestellt werden. Damit werde das Areal um den Pavillon gleichzeitig zu einem Mobilitätspunkt oder wahlweise zu einer Mobilitätsstation der Stadt. Die Voraussetzungen für einen solchen Mobilitätspunkt sind vorgegeben: entweder müssen entweder mindestens zwei Sharing-Angebote – etwa für Lastenräder oder Autos – oder ein Sharing-Angebot plus eine ÖPNV-Haltestelle vorhanden sein.

Echte Verknüpfung

An dieser Informations-Stele ist dann gebündelt ersichtlich, welche Mobilitätsmöglichkeiten vor Ort bestehen – ob nun Busverbindungen oder das Ausleihen von Fahrrädern, eine Nutzung von Car-Sharing oder die Weiterfahrt mit dem Zug. In diesem Zusammenhang bietet die MoveRegioM auch ihre Unterstützung an, etwa bei der „Befüllung“ der Mobilitätsstationen wie auch die Betreuung möglicher neuer Dienstleister.

Für Freising, so Fuchs, würde ein Mobilitätspunkt die Etablierung von Car- und Lastenräder-Sharing erleichtern, sowie bestehende Angebote sichtbarer machen und neue Angebote ermöglichen. Zusätzlich könnten laut Dominik Fuchs solche Mobilitätspunkte durchaus auch zu einem attraktiven Aufenthaltspunkt werden – zum Beispiel durch angeschlossene Sitzgelegenheiten. Für einen zweiten Infostandort hat Fuchs die Bushaltestelle in Höhe des Erlebnisbad fresch im Auge. Kostenpunkt pro Stele: 3000 Euro. RICHARD LORENZ