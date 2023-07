Moosach-Sprünge als waghalsiger Instagram-Trend: Das sagt die Stadt Freising zum nächtlichen „FSwipeout“

Von: Magdalena Höcherl

Reicht der Schwung? Oft endet der Sprung über die Moosach in der Freisinger Innenstadt mit einer ungewollten Landung im Wasser. © Screenshot: Freising Wipeout/Instagram

Über die Moosach in Freisings Altstadt zu springen und davon Videos zu posten: Das ist ein neuer Trend unter jungen Leuten. Die Reaktionen dazu gehen auseinander.

Freising – Sie gilt als das Herzstück der Freisinger Innenstadtsanierung: Nach drei Jahren wurde der Bauabschnitt um die offene Moosach Mitte Mai offiziell freigegeben. Seither lassen sich vor allem jetzt, im Sommer, viele Passanten bei ihrem Bummel durch die Stadt auf den Stufen am Fluss nieder. Seit gut einem Monat mutiert die Moosach allerdings auch zum Star in diversen Videos im Internet – die zwiespältige Reaktionen hervorrufen.

Veröffentlicht werden die nur ein paar Sekunden langen Clips (auch „Reel“ genannt) auf dem Instagram-Kanal „fswipeout“, dem gut 1500 Menschen folgen. FS steht für Freising, der Begriff „wipeout“ beschreibt im Wassersport einen spektakulären Sturz. Zudem ist es der Titel einer TV-Spielshow, in der Kandidaten gegeneinander antreten und einen Parcours mit verschiedenen Aufgaben bewältigen müssen.

Nur manchmal klappt der Sprung - Mahnende Worte vom BRK

Einer solchen stellen sich auf Instagram auch die zumeist jungen Männer. Sie klettern abends und nachts über das Moosach-Geländer in der Innenstadt und versuchen dann aus dem Stand über den an dieser Stelle 2,75 Meter breiten Fluss zu springen. Manchmal gelingt das Manöver und die Person erreicht trockenen Fußes die Steinstufen auf der anderen Seite. Öfter allerdings reicht der Schwung nicht ganz: Der Springer plumpst rückwärts ins kühle Nass. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Das Ganze sei allerdings nicht ungefährlich, sagt Albert Söhl. Auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts erklärt der BRK-Kreisgeschäftsführer zwar, dass ihm diese Aktionen noch nicht zu Ohren gekommen seien. Und auch Rettungseinsätze wegen Burschen, die sich beim Sprung über die Moosach verletzt hätten, seien ihm nicht bekannt. Trotzdem warnt er, die Springerei – und die damit verbundenen Stürze – auf die leichte Schulter zu nehmen: „In der Moosach sind ja auch Felsenteile drin. Wer unglücklich im Wasser landet, kann sich ganz schön wehtun.“

Einer, der von der Sache schon Wind bekommen hat, ist Ludwig Dinzinger. Kein Wunder, sind die jungen Leute doch vor der Haustür des Furtnerbräu-Wirts in Action. „Ein paar Videos kenne ich, und ein, zwei Mal habe ich das auch live gesehen.“

Gelassenheit im Rathaus: „Parkour im urbanen Raum gibt’s seit Jahren“

Einmal habe jemand nach der Landung auf den Steinstufen sogar noch genug Schwung für einen Salto gehabt. „Das ist durchaus auch beeindruckend. Also offenbar sind da auch Leute dabei, die das wirklich können“, sagt Dinzinger im Gespräch mit dem Tagblatt. „Ich persönlich würd’s nicht machen“, fügt er an und lacht. Dann fährt er in ernstem Ton fort: „Man muss sich schon bewusst sein, dass da was passieren kann. Aber letztlich kann ja überall was passieren.“ Und solange weder die Moosach noch außenstehende Personen zu Schaden kommen, seien die Springer ja nur für sich selbst verantwortlich.

Einen ähnlichen, wenngleich förmlicheren Ton schlägt die Stadt an. Auf Nachfrage teilt Sprecherin Christl Steinhart mit, dass es bislang keine offiziellen Hinweise auf die „Moosach-Springer“ gebe – und folglich auch kein Handlungsbedarf bestehe. Sie sagt: „Um es mal hoch aufzuhängen: Parkour im urbanen Raum beispielsweise gibt’s seit Jahren. Über die Moosach zu springen, ob aus sportlichem Anlass oder aus reinem Vergnügen, ist jedem freigestellt – solange es zu keiner Sachbeschädigung oder Belästigungen Dritter kommt.“

